Metodo Montessori e non solo: 10 consigli da usare a casa per crescere i tuoi figli più sereni

Negli ultimi anni, sempre più genitori si avvicinano a metodi educativi alternativi a quello tradizionale. Fra i più noti e diffusi anche sul territorio c’è il Metodo Montessori, che valorizza autonomia, rispetto dei tempi individuali e la cosiddetta “disciplina della libertà”. Accanto a questo si sta affermando anche la Scuola Senza Zaino, nata in Toscana nel 2002, basata sui valori di responsabilità, comunità e ospitalità.

Non sempre però queste scuole sono presenti sul territorio, o accessibili a tutti. La buona notizia è che alcuni principi di questi approcci possono ispirare anche la quotidianità in famiglia. Ecco 10 idee e consigli pratici da mettere in pratica a casa ogni giorno, secondo gli esperti.