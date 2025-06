Giubileo 2025, quando il silenzio favorisce il benessere: 5 itinerari 'on the road' tra santuari e spiritualità

Il silenzio è una pratica di benessere ormai diffusa, lasciare fuori dalla mente il vociare del mondo aiuta a ritrovare pace e centratura. In un momento così difficile per il mondo - dove le escalation delle guerre preoccupa e provoca contraccolpi psicologici, come confermato dagli esperti - rallentare è la chiave per contrastare lo stress, abbassare il cortisolo e proteggere la propria salute.

Dopo le pratiche di yoga e le camminate in natura - la scienza conferma che sono pratiche preziose anche durante le terapie oncologiche - ma anche la visione olistica giapponese dell’effetto Komorebi, anche il turismo spirituale può diventare fonte di benessere.

Ritrovare il silenzio per stare meglio. E il Giubileo 2025 può diventare un’occasione per sperimentare una vacanza diversa dal solito. Ecco 5 itinerari ‘on the road’ per raggiungere i principali santuari in Italia, tra paesaggi naturali e borghi ideali per chi cerca un turismo lento e a contatto con la natura.