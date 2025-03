Il 'superpotere' del disegno: come i fumetti aiutano a crescere

Il fumetto, grazie alla fusione di immagini e testo. Inoltre è un linguaggio che affascina tutte le età, dai bambini ai ragazzi, fino agli adolescenti, attratti oggi più che mai dai manga giapponesi e dalle loro narrazioni coinvolgenti. Creare fumetti è un esercizio di sintesi tra immagine e parola, uno spazio espressivo che consente di raccontare storie e dare forma al proprio mondo interiore, indipendentemente dalle abilità artistiche.

Questi temi sono al centro dell’incontro 'Creare per crescere', che si terrà a Torino Comics, in programma da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025 a Lingotto Fiere. L’evento, rivolto ai soli addetti ai lavori, è organizzato in collaborazione con Appia, Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Linea d’acqua Aps, con il patrocinio di Sinpia - Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed è stato voluto dai promotori di Torino Comics come spazio di formazione e confronto qualificato per approfondire il valore educativo e terapeutico del segno grafico.