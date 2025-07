Caldo record: le 5 regole dei pediatri per proteggere i bambini dalla morsa dell'afa

La morsa del caldo è sempre più forte, con il pericolo di conseguenze per la salute. Il rischio è più alto per chi soffre di patologie gravi, come i cardiopatici e i malati cronici, e le donne in gravidanza, ma le ondate di calore - qui il bollettino aggiornato del Ministero della Salute - possono creare problemi anche i bambini. A mettere in guardia dai potenziali rischi per la salute dei più piccoli, soprattutto nei primi anni di vita, sono i pediatri.

I bambini hanno una ridotta capacità di termoregolazione e un maggior rischio di disidratazione rispetto agli adulti. Per questo la Società italiana di pediatria (Sip) ricorda alle famiglie alcune semplici, ma fondamentali regole per proteggere i bambini dalle temperature elevate. "In presenza di caldo intenso, anche un'esposizione breve e non protetta può provocare disidratazione o colpo di calore nei bambini, specie nei primi anni di vita. È quindi fondamentale prestare attenzione, adottando semplici misure di buon senso per vivere l'estate in serenità e sicurezza", dice il presidente Sip, Rino Agostiniani.