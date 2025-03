Settimana del cervello: 10 consigli pratici per il benessere mentale

Roma, 12 marzo 2025 - Prevenire le patologie e garantire il benessere mentale. È stato presentato oggi al Ministero della Salute le 10 mosse pratiche per favorire la salute della mente. Si tratta del decalogo stilato dagli esperti della Società italiana di Neurologia (Sin) in occasione della ‘Settimana mondiale del Cervello 2025’. "Il decalogo per la salute del cervello è uno strumento fondamentale per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di prendersi cura del proprio cervello allo scopo di garantire un futuro migliore per sé stessi e per la società", spiega Alessandro Padovani, presidente Sin

Si tratta di un tema tra i più sentiti anche in Italia. Basti pensare che in oltre il 10% delle famiglie italiane una persona soffre di malattie neuro psichiatriche. Le ricadute sono importanti, non solo economiche - si stima un costo totale di circa 87 miliardi di euro all'anno - ma soprattutto sociali. Il decalogo arriva a un anno dal Manifesto sulle patologie neurologiche 'One Brain, One Health'.

L'incontro di oggi - al quale hanno partecipato esponenti istituzionali ed esperti del settore - è stato anche un'occasione per fare il punto sulla ‘Strategia italiana per la salute del cervello 2024-2031’ e lanciare l'Alleanza italiana per la Salute del Cervello, un'organizzazione strutturata a firma 'One Brain One Health' e 'Italian Brain Health Strategy', a conferma di un impegno condiviso sul piano nazionale e internazionale.