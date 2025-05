San Carlo Terme, l’acqua che cura: riaperte le fontane terapeutiche dopo 50 anni

Inizia un nuovo capitolo per la località termale di San Carlo Terme che, per oltre un secolo, è stata punto di riferimento per le terapie idropiniche in Toscana.

A cinquant’anni dalla chiusura delle storiche fontane terapeutiche, l’acqua di San Carlo Terme a Massa Carrara è di nuovo considerata potabile e utilizzabile a scopo curativo, secondo quanto stabilito da un recente studio scientifico dell’Università di Pisa.

Grazie a nuove analisi, infatti, l’acqua, che sgorga dalle Alpi Apuane, patrimonio Unesco, è stata dichiarata “adatta alla cura e alla prevenzione di disturbi gastrointestinali e renali”.

Le analisi dell’Università di Pisa: composizione e benefici

Lo studio è stato condotto dal Dipartimento di Scienze della Terra e Chimica dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Usl Toscana Nord Ovest e il Comune di Massa. Gli esiti hanno confermato che l’acqua della fonte San Carlo ha caratteristiche che la rendono “oligominerale bicarbonato-calcica”, utile nei percorsi idropinici per il trattamento di dispepsie, gastriti, coliche renali e difficoltà digestive.

Il suo pH leggermente basico e il basso residuo fisso sono indicati anche per un uso prolungato, sotto consiglio medico. Le proprietà dell’acqua di San Carlo Terme erano note sin dal XIX secolo, quando l’acqua veniva imbottigliata e venduta in tutta Italia, tuttavia l’attività era stata interrotta negli anni Settanta per ragioni amministrative e mancanza di adeguate certificazioni.

Un luogo storico del benessere termale

Le Terme di San Carlo sorgono lungo la statale del Frigido, tra il mare della Versilia e le prime pendici delle Alpi Apuane. La storia della sorgente è documentata dal 1800, quando iniziarono le prime cure idropiniche e la costruzione dello stabilimento termale. Fino agli anni Sessanta, medici e villeggianti venivano a Massa per “bere l’acqua”, seguendo cicli stagionali consigliati per la depurazione dell’organismo.

Tiberia, Aurelia (e prossimamente) anche una terza nota come Zonder), le sorgenti di San Carlo, possiedono un’acqua con un residuo fisso molto basso, indicata per bambini piccoli e donne in gravidanza. Per questo in passato l’acqua delle sorgenti di San Carlo veniva venduta alle farmacie: un progetto che coinvolge l’azienda di imbottigliamento locale e che sta riportando in vita Eugenio Alphandery, memore della tradizione familiare di quando era bambino.

Idratazione e salute digestiva: il ritorno dell’acqua da bere come terapia

L’uso dell’acqua termale “da bere” rientra in una rinnovata attenzione per la salute gastrointestinale. La terapia idropinica, prescritta sotto controllo medico, viene considerata un supporto nella prevenzione delle malattie croniche lievi, nella digestione e nella funzionalità epatica e renale.

L’acqua oligominerale come quella di San Carlo stimola la diuresi, contribuisce all’eliminazione dell’acido urico e può svolgere un’azione anti-infiammatoria lieve a livello gastrico. Secondo i ricercatori, il profilo chimico-costante dell’acqua e l’assenza di contaminanti microbiologici la rendono particolarmente adatta anche a soggetti fragili o anziani.

Salute e turismo lento: il ritorno delle acque curative

Il ritorno dell’acqua potabile a San Carlo rappresenta un’opportunità preziosa per andare alla scoperta di un’area termale meno nota ma ricca di potenzialità. Al momento il Comune di Massa sta lavorando a un progetto di valorizzazione del sito, che include il recupero del parco termale e la riattivazione del percorso di degustazione terapeutica.

Negli ultimi anni altri centri termali storici stanno riscoprendo il valore delle loro acque anche fuori dall’uso balneoterapico. A Crespano del Grappa, in Veneto, è stata rilanciata una fonte alcalina per uso digestivo, mentre a Sclafani Bagni, Sicilia, è stato riattivato un piccolo impianto idropinico in un borgo medievale. Non possiamo dimenticare, inoltre, l’acqua minerale di San Gemini in Umbria, e le sue numerose proprietà.

Bere l’acqua giusta, nel luogo giusto, al momento giusto, può essere il primo passo per prendersi cura di sé in modo semplice e sostenibile, non solo quando dobbiamo trattare un disturbo già esistente, bensì come costante prevenzione e supporto naturale per il benessere dell’organismo.