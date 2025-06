Come adattare la propria routine al caldo estivo: idratazione, sonno e alimentazione

Quando il termometro sale, il corpo deve lavorare di più per mantenere la temperatura interna stabile. Il processo di adattamento dell’organismo alle temperature più alte può influenzare numerosi aspetti della nostra vita quotidiana, dal riposo notturno alla capacità di concentrazione.

Come indicato nelle linee guida del Ministero della Salute sulle ondate di calore durante l’estate è fondamentale rivedere alcune abitudini, ascoltare il proprio corpo e prevenire i disagi legati al caldo eccessivo.

La termoregolazione e i ritmi biologici

Le alte temperature influiscono sulla termoregolazione e sul ritmo circadiano. Il caldo può rallentare la digestione, causare affaticamento, difficoltà di concentrazione e alterazioni del sonno.

Le temperature elevate notturne aumentano i tempi di addormentamento e riducono le fasi profonde del sonno, influendo sul recupero fisico e mentale. Trovare strategie per adattare la propria può fare la differenza al fine di mantenere un buon equilibrio psico-fisico anche nei giorni più afosi.

Modificare l’alimentazione: più acqua e meno zuccheri semplici

In estate l’idratazione diventa prioritaria. Secondo l’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, frutta e verdura possono fornire fino al 30% del fabbisogno idrico giornaliero. Inserire alimenti ricchi d’acqua come anguria, cetrioli e zucchine aiuta a prevenire la disidratazione senza appesantire l’organismo.

Alcuni cibi, come il cocomero o i frullati a base di latte, possono prolungare l’idratazione. Invece, è consigliabile ridurre l’apporto di alimenti ricchi di zuccheri raffinati, che aumentano il carico metabolico e la sensazione di calore interno.

Organizzare gli impegni secondo le ore più fresche

Spostare le attività fisiche o lavorative nelle ore meno calde può evitare colpi di calore e cali di energia. La fascia oraria tra le 11 e le 17 è quella con i maggiori rischi da esposizione solare e va evitata per le attività intense.

Anche i bambini e gli anziani, più vulnerabili alla disidratazione, dovrebbero ridurre al minimo l’esposizione nella fascia oraria del mezzogiorno. Non a caso, in molte culture del Mediterraneo la “siesta” pomeridiana ha da sempre un ruolo importante, se non necessario, nel ridurre lo stress fisiologico durante i picchi di calore.

Rituali serali e qualità del sonno

Il caldo può disturbare la qualità del sonno. Raffreddare la stanza durante il giorno, usare lenzuola leggere e fibre traspiranti come lino o cotone, e fare una doccia tiepida prima di dormire sono strategie semplici ma efficaci.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Harvard si stima una perdita media globale di oltre 40 ore di sonno all’anno per persona a causa delle temperature notturne elevate. Creare un ambiente fresco e buio può aiutare a mantenere una buona qualità del riposo anche in estate.

Ridurre lo stress termico anche a casa e sul lavoro

Limitare le fonti di calore artificiali come forni o lampade a incandescenza, utilizzare tende riflettenti o piante vicino alle finestre, e preferire abiti in tessuti naturali sono piccole accortezze che aiutano a mantenere gli ambienti più vivibili.

La percezione del caldo è attenuata anche da elementi come il verde o l’acqua, motivo per cui una breve pausa in un parco può davvero fare la differenza.

Adattarsi con gentilezza al cambiamento

Il caldo modifica i ritmi del corpo e della mente. Adattare la routine non è solo un modo per proteggersi fisicamente, ma anche un’occasione per rallentare e prestare maggiore attenzione ai propri bisogni.

Conoscere i segnali di allarme — come stanchezza persistente, cefalea o vertigini — e rispondere con cura e flessibilità alle esigenze del proprio corpo è il modo più efficace per affrontare l’estate con serenità.