RiminiWellness, il mondo del benessere è qui

Gli appassionati di fitness sono già in fibrillazione: sta per tornare RiminiWellness, la manifestazione internazionale dedicata all’intero ecosistema del mondo wellness. Dal 29 maggio al 1° giugno, la Fiera di Rimini e la Riviera ospiteranno la 19esima edizione della kermesse, che quest’anno si estende su 190.000 metri quadrati e 30 padiglioni, articolati in 6 aree tematiche. Con il claim "The Wellness experience show", RiminiWellness racchiude sotto lo stesso tetto tutte le principali realtà dell’universo wellness: dai produttori di attrezzature per l’attività fisica alle palestre, dalle opportunità di formazione alle associazioni di categoria, passando per le medical spa, gli health center, le scienze riabilitative, le attività fitness, ma anche il turismo e il design.

"RiminiWellness 2025 – annuncia l’amministratore delegato di Ieg-Italian Exhibition group, Corrado Peraboni (nella foto piccola a destra)– inviterà tutti a sperimentare nuove discipline, a beneficio della propria salute. In quei giorni si riuniranno a Rimini professionisti da ogni parte del mondo, le aziende leader del mercato e, naturalmente, il grande pubblico di appassionati, il tutto con una visione aggiornata e completa delle tendenze legate alla salute, al movimento e alla qualità della vita".

"Con sei aree tematiche, trenta padiglioni e un’energia contagiosa, RiminiWellness rappresenta il cuore pulsante del settore – continua Valentina Fioramonti, group brand manager della divisione Wellness & outdoor di Ieg – un punto d’incontro dinamico, nel quale si fondono le ultime tendenze dell’allenamento, i brand più rilevanti per uno stile di vita attivo e i trainer noti a livello globale".

Nell’area denominata ‘Active’ si concentrano i nuovi trend di allenamento, presentati da trainer di fama internazionale, con milioni di follower sui social. Dall’area ‘Steel’, che vede come protagoniste forza, performance e integrazione sportiva, si passa all’area ‘Fitness’, dedicata ad attrezzature e servizi confezionati su misura per i professionisti del settore. Segue ‘FoodWell’, vetrina della nutrizione funzionale e consapevole. Ampio spazio è riservato anche al tema dell’olistico, con l’area ‘Wellness’, tra yoga, mindfulness e cura del corpo, fino all’area fisio-medicale ‘Health’. Quest’ultima, in particolare, è dedicata alle nuove soluzioni nei settori della medicina dello sport, della prevenzione, della fisioterapia e nutrizione.

All’interno del padiglione D3 torna l’Health Arena, con talk dedicati all’attività motoria preventiva e adattata alla riabilitazione: vi parteciperanno nomi autorevoli del settore, tra cui Andrea Biasci di Project Invictus e il team FisioScience, impegnati in momenti di approfondimento clinico e confronto aperto. Il calendario scientifico si arricchisce, quest’anno, con il Movement & therapy summit, evento che mette in relazione fisioterapia e allenamento attraverso interventi di esperti internazionali su temi emergenti come la dis-autonomia, le tecniche di neuromodulazione e le patologie posturali.

Sempre in quest’area si parlerà di nutrizione, con un ampio focus sulla Nutraceutica – disciplina che studia i componenti degli alimenti con effetti benefici per la salute – realizzato in collaborazione con docenti universitari, ricercatori del Cnr e specialisti clinici. Ancora, il progetto interdisciplinare NutrAge prevede un confronto a più livelli su nutrizione e invecchiamento attivo e la presentazione delle evidenze scientifiche e strategie di prevenzione per la terza età. Infine, il convegno a cura di Noritura, Wellness & Clinic sarà incentrato sul tema dell’infortunio sportivo e offrirà uno sguardo specialistico sulla gestione dell’atleta.

A caratterizzare l’edizione 2025 di RiminiWellness, come e ancor più delle precedenti, sarà certamente lo spirito internazionale della kermesse, divenuta ormai punto di riferimento globale per il settore, grazie alla sua capacità di attirare, ogni anno, professionisti, esperti e appassionati da tutto il mondo.