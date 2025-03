Rifiorire con la natura. I consigli per la primavera

La primavera è la stagione del rinnovamento. Ed è il momento ideale per potenziare l’energia vitale necessaria a far fiorire i cambiamenti desiderati, lasciar andare le vecchie abitudini, superare le resistenze e i condizionamenti che ostacolano il processo di trasformazione. Ci sono molte buone pratiche da mettere in atto e riguardano corpo e mente.

L’attività fisica è fondamentale in un piano di miglioramento della qualità della vita e di rinnovamento. Tutte le palestre ormai hanno orari flessibili, corsi e programmi su misura per tutte le esigenze, oltre a personal trainer in grado di studiare un allenamento personalizzato. Ma per i sedentari è consigliabile iniziare con calma, camminando ogni giorno almeno 20 minuti e aumentando il tempo in modo graduale. Poi magari si può evitare di usare l’ascensore e cercare qualche attività fisica piacevole come andare in bicicletta, fare escursioni, ballare. Meglio iniziare già dal mattino con una serie di esercizi per il risveglio di muscoli e articolazioni e per aumenterai l’energia. Movimenti di stretching ampi e morbidi, in grado di allungare al massimo anche i legamenti, sempre sincronizzati con una respirazione profonda, davanti alla finestra aperta per far entrare più ossigeno. Inoltre, l’attività fisica rilascia endorfine, gli ormoni della felicità, che permettono anche di sentirsi meglio a livello mentale.

Nell’alimentazione, arrivano più verdura e frutta fresca rispetto all’inverno, ed è più facile seguire una dieta equilibrata e sana, che è comunque possibile integrare con gli apporti vitaminici di verdura e frutta dalle proprietà antiossidanti, come carote, agrumi, astragalo e aglio. Ma anche aminoacidi di origine vegetale e minerali come selenio e cromo. Un altro prezioso integratore è il coenzima Q10, un potente antiossidante in grado di combattere lo stress e i radicali liberi che colpiscono l’organismo.

Con l’inevitabile cambio del guardaroba si può decidere anche quello del look. Esistono programmi per computer che cambiano virtualmente l’immagine, permettendo di scegliere un nuovo stile senza rischi. Non vanno dimenticati anche i piccoli dettagli estetici, solo apparentemente insignificanti, come per esempio la linea delle sopracciglia da ritoccare ogni due settimane, manicure settimanale e naturalmente pedicure, visto che a breve i piedi usciranno allo scoperto.

Per un viso disteso e per togliere il grigio dell’inverno, esiste un trattamento molto semplice da praticare quando si vuole e si ha tempo. Consiste nell’applicazione degli oli essenziali preferiti esercitando una pressione su alcuni punti come le tempie, l’angolo dell’occhio dove partono le sopracciglia, il centro del mento e la fronte. In questo modo si provoca una stimolazione energetica dei tessuti e si sbloccano le tensioni. Gli oli contengono molte vitamine e oligoelementi che favoriscono l’ossigenazione e nutrono la pelle. Anche l’automassaggio del viso è altamente consigliato per distendere i tratti ed è facile da eseguire. Si parte con un movimento morbido e ritmico verso l’alto, dal collo fino a guance, naso e fronte. Quindi si picchietta il viso con i polpastrelli: dagli zigomi si sale verso il naso e la fronte, poi si scende lungo il collo. In una seconda fase si pizzicano in modo energico le mascelle per disegnare l’ovale facciale. Infine si premono le tempie con il palmo delle mani. Tutti questi gesti vanno ripetuti una ventina di volte.

La primavera è anche la stagione giusta per prendersi maggiormente cura di sé. Un buon inizio è prenotare un appuntamento in un centro estetico o in una spa per un momento di puro piacere con un massaggio. Ma si può anche decidere di seguire un percorso di meditazione o trovare un hobby gratificante che aiuti a staccare la spina.