I primi 1.000 giorni di vita del bambino sono il ‘cuore’ della sua salute futura

Il 17 settembre si è celebrato in tutto il mondo il World Patient Safety Day, la giornata promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione sulla sicurezza delle cure. Per il 2025 il tema scelto è eloquente: “Sicurezza del paziente fin dall’inizio!”, con un focus particolare sulla salute dei più piccoli, dalla nascita fino ai nove anni. Un’occasione preziosa per riflettere su come garantire protezione, benessere e pari opportunità di salute sin dai primi momenti di vita. La Società Italiana di Neonatologia (SIN) invita a concentrarsi soprattutto su quelli che gli esperti chiamano i primi 1000 giorni di vita: il periodo che va dal concepimento ai due anni di età, una fase decisiva per lo sviluppo e il futuro del bambino. “Il periodo dei primi 1000 giorni è cruciale per la salute futura dell’individuo. I Neonatologi hanno la responsabilità di collaborare con i genitori per creare le condizioni ideali che garantiscano il miglior avvenire possibile per ogni neonato, con cure individualizzate e centrate sul nucleo familiare”, sottolinea il prof. Massimo Agosti, Presidente della SIN.

Il ruolo della famiglia, il supporto dei professionisti

Per la SIN, la sicurezza dei più piccoli è il risultato di un impegno collettivo: medici, pediatri, ostetriche, ma anche genitori e istituzioni devono lavorare insieme. Significa investire su processi di cura più sicuri, prevenire i rischi, assicurare diagnosi tempestive e garantire a tutti le stesse opportunità di salute, indipendentemente dal luogo di nascita.

A livello pratico, questo impegno si traduce in progetti concreti: dagli Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale, che guidano ospedali e reparti nella gestione sicura di madre e neonato, agli Standard Assistenziali Europei sviluppati con la ‘European Foundation for the Care of Newborn Infants’. Anche le Associazioni dei genitori hanno un ruolo attivo, perché la vicinanza e la partecipazione della famiglia sono fattori essenziali per il benessere dei neonati, soprattutto se prematuri.

Piccoli gesti che fanno la differenza: i consigli dei neonatologi

La SIN ricorda che i genitori, già dal momento della nascita, possono diventare il vero e proprio “nucleo protettivo” dei loro bambini. Ecco alcune buone pratiche da mettere in atto nei primi 1000 giorni:

Allattamento materno : consigliato fino ai 24 mesi, rappresenta un vero e proprio “farmaco naturale”, soprattutto per i prematuri.

: consigliato fino ai 24 mesi, rappresenta un vero e proprio “farmaco naturale”, soprattutto per i prematuri. Alimentazione sicura : dopo i 6 mesi introdurre gradualmente cibi complementari, seguendo i tempi del bambino.

: dopo i 6 mesi introdurre gradualmente cibi complementari, seguendo i tempi del bambino. I giene e prevenzione delle infezioni : lavaggio frequente delle mani e, in contesti a rischio, uso di dispositivi di protezione.

: lavaggio frequente delle mani e, in contesti a rischio, uso di dispositivi di protezione. Vaccinazioni e immunoprofilassi : fondamentali per prevenire malattie gravi; oggi disponibili anche anticorpi monoclonali contro il Virus Respiratorio Sinciziale, che riducono drasticamente i casi di bronchiolite.

: fondamentali per prevenire malattie gravi; oggi disponibili anche anticorpi monoclonali contro il Virus Respiratorio Sinciziale, che riducono drasticamente i casi di bronchiolite. Trasporto sicuro in auto : sin dal primo giorno usare seggiolini omologati e dispositivi anti-abbandono.

: sin dal primo giorno usare seggiolini omologati e dispositivi anti-abbandono. Ambiente senza fumo : il fumo passivo aumenta il rischio di malattie respiratorie e ricoveri.

: il fumo passivo aumenta il rischio di malattie respiratorie e ricoveri. Sonno sicuro : far dormire il neonato in posizione supina, nella propria culla e nella stessa stanza dei genitori, evitando il letto condiviso.

: far dormire il neonato in posizione supina, nella propria culla e nella stessa stanza dei genitori, evitando il letto condiviso. Mai scuotere il bambino: anche per calmarlo durante il pianto, per prevenire la pericolosa Sindrome del bambino scosso.

Una salute che si costruisce insieme

“Per garantire un futuro in salute e in sicurezza ad ogni neonato è necessario il coinvolgimento collettivo di professionisti della salute, famiglie, associazioni e istituzioni, fin dal primo istante di vita e durante tutto il percorso di crescita”, conclude Agosti.