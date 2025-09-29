Postmenopausa, sperimentato con successo un farmaco contro le vampate di calore

  1. Home
Uno studio internazionale dimostra gli effetti dell’elinzanetant: ridotte del 70% frequenza e intensità degli attacchi. Limitando anche gli attacchi di sudorazione notturna per una migliore qualità del sonno

di Redazione Salus
29 settembre 2025
Una buona notizia per le donne in postmenopausa: un farmaco in fase di sperimentazione, l’elinzanetant, ha dimostrato di ridurre in modo significativo le vampate di calore e le sudorazioni notturne collegate a questa particolare e non semplice fase della vita.

Tanti effetti positivi, pochi quelli collaterali

Gli effetti dell’elinzanetant sono stati testati da uno studio internazionale, chiamato OASIS-3, che ha coinvolto oltre 600 donne in postmenopausa tra i 40 e i 65 anni, seguite in 83 centri tra Nord America ed Europa.

Per un anno intero un gruppo ha assunto ogni giorno una compressa del farmaco, mentre a un gruppo di controllo è stato somministrato un placebo, cioè una sostanza priva di effetti. I risultati non hanno lasciato dubbi sulla benefica azione dell’elinzanetant: le donne del primo gruppo già nell’arco di tre mesi hanno registrato una riduzione di oltre il 70% della frequenza e dell’intensità delle vampate di calore.

Molte delle partecipanti allo studio, pubblicato di recente su Jama International Medicine, hanno inoltre riferito di aver potuto godere di un sonno migliore grazie a una significativa riduzione degli attacchi di sudorazione notturna, oltre che di una qualità della vita più alta in termini generali.

Altro dato positivo: il farmaco non ha fatto registrare seri effetti collaterali (sonnolenza, affaticamento e mal di testa quelli segnalati) e soprattutto ha dimostrato di non danneggiare il fegato né le ossa, messe particolarmente a rischio dalla riduzione di calcio nell’organismo che accompagna il postmenopausa.

Un’alternativa non ormonale ai disagi del postmenopausa

L’elinzanetant agisce su specifici recettori del cervello, i cosiddetti neurochinina-1 e 3, ed è il primo medicinale della sua classe ad aver completato una sperimentazione di fase 3, l’ultima prima della possibile approvazione da parte delle autorità competenti.

Se seguiranno conferme a quanto osservato dallo studio OASIS-3, il farmaco potrebbe quindi presto diventare una nuova opzione terapeutica non ormonale, offrendo una valida alternativa a tutte le donne che devono affrontare i disagi della postmenopausa.

Postmenopausa: sintomi e rischi

L’inizio della postmenopausa è convenzionalmente fissato a un anno dalla comparsa dell’ultimo ciclo mestruale, ovvero dal termine della menopausa.

Le vampate di calore e i collegati attacchi di sudorazione notturna, conseguenza delle modificazioni ormonali nell’organismo e della definitiva riduzione degli estrogeni, continuano a rappresentare un grande problema per molte donne. Ma questa nuova fase della vita è generalmente accompagnata anche da altri fastidiosi sintomi: insonnia, problemi dell’umore, secchezza vaginale e frequenti cistiti, riduzione del desiderio sessuale, problemi di pelle secca.

I due rischi maggiori sono però rappresentati dall’osteoporosi, con un aumentato rischio di andare incontro a fratture delle ossa, e dalla possibile insorgenza di malattie cardiovascolari. Per questo, una volta iniziata la postmenopausa, è ancora più opportuno eseguire regolari controlli per monitorare il proprio stato di salute così come seguire una corretta dieta.

