Perché quattro caregiver su 10 diventano a loro volta malati cronici (e perché rischiano di più le donne)

Essere un caregiver può paradossalmente trasformarsi nell’essere a propria volta un malato. Secondo un’indagine promossa dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), circa il 41% di chi assiste regolarmente un parente o comunque una persona non autosufficiente ha finito per sviluppare una o più patologie in forma cronica.

Disagio mentale e tanti problemi fisici

Lo studio evidenzia come a risentire maggiormente dell’impegno siano le donne, soprattutto le più giovani, spesso costrette a mettere in secondo piano le proprie esigenze a causa della responsabilità di prendersi cura degli anziani genitori o di altri parenti.

Presentata a Roma durante il convegno “Promuovere la salute delle persone caregiver familiari in ottica di genere: prospettive future”, la ricerca ha coinvolto 2033 persone, per l’83% di sesso femminile, offrendo un quadro dettagliato sulle differenze di genere in questo ruolo sempre più diffuso per effetto dell’invecchiamento della popolazione.

Caregiver

Se quattro caregiver su 10 hanno dichiarato di essere andati incontro a una malattia, due su tre hanno segnalato la comparsa di più patologie contemporaneamente. Le più frequentemente riportate riguardano disturbi della sfera psichiatrica, seguiti da problemi muscolo-scheletrici, cardiovascolari e gastrointestinali.

Come già sottolineato, l’emergenza riguarda soprattutto le caregiver: “Le donne si fanno carico in misura prevalente delle attività di cura all’interno delle famiglie, un impegno che incide profondamente sul loro benessere fisico e mentale”, ha affermato nel corso dell’evento Elena Ortona, direttrice del Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di Sanità.

7 milioni di caregiver in Italia

Sempre l’Iss sottolinea come le disuguaglianze di genere possono tradursi in vere e proprie disuguaglianze di salute, evidenziando l’urgenza di politiche socio-sanitarie mirate che tengano conto di queste differenze. Viene inoltre evidenziata l’importanza del ruolo dei medici di medicina generale e la necessità di una mappatura dei Servizi disponibili sul territorio per supportare adeguatamente chi assiste i propri familiari.

Secondo i dati indicati da CARER, l’Associazione caregiver familiari, in Italia ci sono 7 milioni di caregiver che si prendono ogni giorno cura di una persona disabile o non autosufficiente. E il numero è ineluttabilmente a crescere in un Paese sempre più anziano, dove già il 24% della popolazione ha più di 65 anni e con le proiezioni che prevedono addirittura un dato vicino al 35% nel 2050.