“Difendersi dalla paura di una guerra nucleare si può: ecco come”. I consigli della psicologa

La guerra in Iran fa paura, ultimo tassello di un quadro che preoccupa il mondo. “Gli attacchi alle basi nucleari potrebbero avere effetti distruttivi epocali. Ma sfuggire all'angoscia da guerra nucleare si può". A rassicurare sugli effetti psicologici dell’escalation di violenze in Medio Oriente è Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria di Psicologia generale alla Sapienza Università di Roma.

La situazione è grave: Israele ha attaccato le basi dell’uranio impoverito, ucciso scienziati nucleari e bombardato il più grande gasdotto del mondo. Teheran ha reagito con un raid a tappeto su Gerusalemme e Tel Aviv. “Tutto questo impatta su ognuno di noi, non solo sugli anziani". Ecco come difendersi dagli effetti della paura sul nostro corpo.

Perché questa guerra fa più paura delle altre

"A differenza della Prima e della Seconda Guerra mondiale, combattute dai soldati sul fronte 'corpo a corpo’, il conflitto tra Iran e Israele ha un diverso, ma enorme impatto psicologico su anziani, adulti e giovanissimi, perché gli attacchi alle basi nucleari potrebbero avere effetti distruttivi epocali. Ma sfuggire all'angoscia da guerra nucleare si può", commenta la psicologa Anna Maria Giannini.

"Le generazioni intermedie, ovvero chi oggi ha 40, 50 e 60 anni – sottolinea l’esperta – hanno solo sentito parlare della guerra, oltre ad averla studiata sui libri di storia, mentre chi ha meno di 40 anni è ancora più distante". Sul piano psicologico, a prescindere dall'età anagrafica, "c'è chi rimuove" quanto sta accadendo "attraverso un meccanismo di autodifesa, quindi tenderà a ripetere 'riguarda altri non me', 'non sta succedendo nel mio Paese', 'è un conflitto distante da casa mia'", analizza l'esperta.

Ma c'è anche chi, al contrario, "segue le notizie di bombardamenti, attacchi missilistici contro siti militari e nucleari iraniani, morti, droni intercettati da Israele. Dunque sanno cosa sta accadendo non troppo lontano noi, sono consapevoli della gravità della situazione perché questo conflitto atomico coinvolge più potenze mondiali, e per questo sono angosciati, spaventati, ansiosi anche perché temono di 'non essere nelle mani giuste'.

Cosa fare per evitare l’effetto panico

“Per evitare di farsi prendere dal panico – raccomanda Giannini – è bene tenersi informati, ma solo attraverso fonti autorevoli e verificate. Davanti ai titoli allarmistici quali 'Iran-Israele, la guerra alle porte', è bene parlare del conflitto anche in famiglia, informare i propri figli e rassicurarli . Ovviamente, ognuno di noi è giusto che manifesti e si attivi a livello civico in favore della pace".

Infine, "mentre la ricostruzione post-bellica in Italia, seguita alla Seconda Guerra mondiale, fu un periodo di grande trasformazione e voglia di rinascita – rimarca la psicologa – oggi le persone hanno la sensazione di essere scivolate in una regressione della civiltà epocale. Come se non bastasse, temono che i grandi leader della terra non siano all'altezza di questa nuova emergenza".