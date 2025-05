Oltre 240 eventi nella sezione ’off’. La Riviera diventa protagonista

È divenuto, negli anni, un appuntamento inseparabile da RiminiWellness: il ‘fuorisalone’ della kermesse, denominato ‘RiminiWellness Off’, è organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il comune di Rimini, con l’obiettivo di trasformare la Riviera e il suo entroterra nel manifesto globale della promozione dell’attività fisica e dei sani stili di vita. Dal 29 maggio al 1° giugno, in contemporanea con la 19esima edizione di RiminiWellness, prenderà il via, dunque, la terza edizione di ‘RiminiWellness Off’, con un programma che estenderà i contenuti della manifestazione all’intera città e alla Riviera.

Il calendario comprende oltre 240 eventi, che si snoderanno tra i luoghi simbolo del territorio: dalle spiagge ai parchi urbani, dal Wellness park, all’interno del Parco del Mare, alla scenografica Piazza sull’acqua, adiacente al bimillenario ponte di Tiberio. I partecipanti si cimenteranno in diverse attività fisiche immersi nelle bellezze storiche, culturali e turistiche di un territorio ad alta vocazione sportiva. "Un’offerta significativa – dichiara il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti – che consolida, tra dinamismo e inclusività, la capacità del nostro territorio di porsi come capitale del wellness accessibile, a livello nazionale e internazionale. Tra fiera e territorio, dunque, ci si avvicinerà – ancora una volta – al mondo del benessere, in prima persona e con tutti i vantaggi di attività e proposte adatte a ogni diversa passione o esigenza".

Tra gli eventi clou della 19esima edizione di RiminiWellness ci sono, inoltre, gli Stati generali del fitness e del wellness, che prevedono almeno due momenti di approfondimento su investimenti e trend di mercato: il primo, giovedì 29 maggio, dedicato a capitali italiani, investimenti esteri e nuove espansioni nel business del benessere; il secondo, venerdì 30, focalizzato sulle opportunità ‘Corporate Wellness’ per palestre, centri fitness e personal trainer, seguito da un approfondimento su digitale, startup e innovazione.

Venerdì sarà protagonista anche The European House – Ambrosetti, che presenterà la seconda edizione dell’Osservatorio Valore sport, con una visione "2050 - Italia in movimento". Il convegno vedrà l’intervento di rappresentanti istituzionali e scientifici come Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Alessandro Rossi, presidente della Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie, e Sergio Iavicoli, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute.

Maddalena De Franchis