Natale 2023: regali per pet e viaggi di lusso con Bark Air

Natale è alle porte ed è tempo di regali anche per i pet: secondo dati Censis, sarebbero 7,5 milioni i gatti, e 7 milioni i cani che vivono nelle case degli italiani: non c’è da meravigliarsi quindi se vengono considerati come membri della famiglia.

Ma le feste che si avvicinano possono comportare qualche problema per chi ha in programma una vacanza all’estero con cane a seguito: non sempre è semplice trasportare in aereo un pet, se l’animale è piccolo può avere accesso in cabina (ci sono regole che variano a seconda delle compagnie aeree) ma se supera gli 8-10 chili di peso deve essere imbarcato in stiva.

Però ora c’è una buona notizia: se il budget è consistente si può viaggiare con Bark Air (l’azienda Bark produce dolci e giocattoli per animali domestici), la prima compagnia aerea di lusso "a misura di cane" (non sono ammessi gatti o altri animali), che viene nutrito e coccolato in ogni fase del volo, sono ammesse tutte le razze, ogni aereo ospita un massimo di 10 cani, ciascuno con accompagnatore umano.

Tante comodità hanno un prezzo: 6000 dollari a tratta New-York-Los Angeles, 8000 dollari a tratta Londra-New York. La compagnia opera con voli fra New York, Los Angeles e Londra (Westchester County Airport (HPN), Van Nuys (VNY) e Stansted (STN).

Per chi ha in programma festività casalinghe, c’è una vasta scelta di regali per cani e gatti. A questi ultimi piacciono molto tiragraffi, cuscini, pupazzetti ripieni di erba gatta o di valeriana, che per gli umani ha un effetto rilassante ma per i felini è inebriante.

Altrettanto, se non superiore, è la scelta di giochi per i cani: palline, pupazzetti, peluches, corde per il "tira-tira" sono doni sempre graditi dai cuccioli di casa. Così come lo sono cappottini termoisolanti, maglioni, felpe, piumini, che spesso fanno la felicità più di noi umani che del destinatario, perché ci sono cani che proprio non sopportano di venire vestiti e cercano di fare a pezzi il cappottino.

Ma le malattie da raffreddamento possono portare conseguenze anche gravi, e ci sono razze a pelo corto (quelle che hanno un folto sotto-pelo che ne regola l’isolamento non necessitano di cappotti), animali anziani, o cuccioli, o sofferenti di patologie, o semplicemente amanti dell’aria aperta a dispetto delle condizioni metereologiche, per i quali il cappotto è importante. Se poi l’animale esce quando sulla strada c‘è ghiaccio, anche le scarpe servono per preservare l’integrità dei polpastrelli.

Circa l’abbigliamento, da tempo siamo abituati a vedere star e pet — influencer vestiti in pendant con il proprio cane (Paris Hilton è fra le più note). Quello del "dog-à-porter" è un fenomeno in ascesa, soprattutto d’inverno, sia per le condizioni climatiche che per i regali di Natale, mantelline e cappottini firmati vanno sui 700 euro per le griffe italiane famose, si passano i 1.000 euro per una nota maison francese.

Naturalmente ci sono capi per ogni gusto e ogni tasca, e chi è un po’ abile nel "fai da te" trova in rete molti tutorial per realizzare un capo unico, e non è difficile. Soprattutto se un cagnolino è di piccola taglia, può bastare la manica di un maglione con appositi tagli per le zampine per confezionare un capo caldo, magari da rifinire con elementi natalizi.

Analogamente, ci sono regali commestibili per i pet. Se si vogliono realizzare dolcetti casalinghi — in rete si trovano molti tutorial — è bene ricordare che bisogna evitare l’uso del cioccolato, tossico per i cani, mentre banane e mele sono ingredienti ottimi.