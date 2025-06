"Mi racconti il momento più difficile della tua vita?"

Penna

Qualche giorno fa parlavo con un amico che ha da poco letto il mio libro ’Maschi che piangono poco’, in cui si è ritrovato molto. Abbiamo chiacchierato dei nostri rapporti, soprattutto con i figli. Già questo è un tema che non compare nella top ten degli argomenti preferiti dagli uomini, che spesso parlano di questioni meno personali. Parlare dei rapporti con i figli mi sta a cuore, e trovo che lo scambio con gli altri sia sempre molto utile; non fosse altro che per uno sguardo attento di chi ci vede dall’esterno.

Fino a qui sembra tutto liscio, ma il diavolo si annida nei dettagli. Ad un certo punto mi ha chiesto: "Come faccio ad aprirmi con gli altri uomini? Parlare delle cose che mi preoccupano, dei timori e dei momenti di sconforto, mi fa sentire esposto e vulnerabile".

Spesso mi chiedo quanta forza il gruppo possa opporre alla necessità di condividere, tipica dell’essere umano. E soprattutto mi chiedo quale sia la posta in gioco, cosa si rischia. Essere presi alla leggera? Venire derisi? Considerati delle pappemolli?

Forse abbiamo questa paura perché pensiamo che gli altri non abbiano la nostra stessa necessità di aprirsi, mentre ciò che sto scoprendo è che tanti uomini hanno bisogno di buttare a terra la pesante armatura e farsi conoscere, anche negli aspetti di fragilità. Come quando abbiamo una forte ansia e non vogliamo dirlo, credendo che di ansia non soffra nessuno e verremmo derisi. E poi quando prendiamo il coraggio di aprirci scopriamo che di ansia soffrono tantissime persone, sentendoci sollevati.

Da quando ho iniziato ad occuparmi di questo argomento sono passato dalla curiosità sulla voglia di cambiare degli uomini, alla certezza. Tanti uomini vogliono cambiare, desiderano aprirsi per sentirsi più connessi con gli amici, i figli, la famiglia, e anche i colleghi. Me lo dicono, e chiedono occasioni, luoghi in cui poterlo fare.

Come possiamo aiutarci a fare questo cambiamento?

Una piccola azione che ho consigliato, alla fine di una serata sulle emozioni maschili, mi ha dato un ritorno interessante. Ero stato invitato da Stoà, un’associazione giovanile di volontari di Busto Arsizio, di stampo cattolico, che aveva organizzato un dibattito insieme alla presentazione del libro nel teatro parrocchiale. Erano presenti molti giovani, maschi e femmine, e la sala era piacevolmente piena di sguardi attenti, curiosi e ricettivi.

In conclusione ho lanciato questa proposta: "La prossima volta che vi trovate con un caro amico, chiedetegli qual è stato un suo momento difficile nella vita e come si sentiva".

Qualche giorno dopo ho saputo che alcuni uomini presenti lo hanno fatto, parlando con amici di vecchia data, con i quali sono emersi racconti inediti.

Il cambiamento inizia da noi: da me e da te. Passa attraverso piccoli gesti, domande che possiamo fare. Non so cosa darei per essere presente quando la farete, questa domanda. Forse dovrete superare qualche ritrosia, ma ne emergerà un momento intenso e profondo della vostra amicizia.

* psicologo

e psicoterapeuta

di coppia e familiare