  1. Home
  2. Benessere
  3. Affrontare l’autunno con la medicina cinese: come riequilibrare corpo e mente

Affrontare l’autunno con la medicina cinese: come riequilibrare corpo e mente

Piccoli consigli di benessere per vivere con armonia il passaggio verso la “quinta stagione”: il ruolo della Terra, gli organi coinvolti e l’alimentazione più adatta

di MADDALENA DE BERNARDI
22 settembre 2025
L'agopuntura è tra le terapie della medicina tradizionale cinese

L'agopuntura è tra le terapie della medicina tradizionale cinese

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC), l’autunno segna un passaggio delicato. Intuitivamente, ognuno di noi può percepire il cambiamento: la luce variabile, le temperature che scendono, il senso di fine dell’estate e le prime foglie gialle… ogni elemento della natura parla di un nuovo periodo alle porte. 

La bella stagione gradualmente cede il passo all’autunno ma, prima dell’arrivo delle giornate più fredde, si colloca la cosiddetta quinta stagione, chiamata “fine estate”, 长夏 (cháng xià), che letteralmente significa “estate lunga” o “estate prolungata”, associata all’elemento Terra.

In questo delicato periodo dell’anno il corpo necessita di attenzioni specifiche per sostenere Stomaco e Milza, che hanno un ruolo centrale nel processo di digestione quanto nell’assimilazione sia dei nutrienti, sia delle emozioni.

La quinta stagione e l’elemento Terra

Settembre, nella visione della MTC, appartiene alla fase di “fine estate”, per questo è considerata un ponte fra la vitalità estiva e la raccolta autunnale. Si tratta di un tempo associato all’elemento Terra, che governa la Milza e lo Stomaco.

La Milza è responsabile della trasformazione e del trasporto dell’energia derivata dall’alimentazione, mentre lo Stomaco avvia il processo digestivo. Rafforzare stomaco e milza significa preparare l’organismo ad affrontare i mesi più freddi. Come possiamo farlo? Innanzitutto partendo dalla dieta, ma non solo.

Approfondisci:

I mirtilli rafforzano il sistema immunitario dei neonati: cosa fare durante lo svezzamento

I mirtilli rafforzano il sistema immunitario dei neonati: cosa fare durante lo svezzamento

Alimentazione e radicamento

La tradizione suggerisce di privilegiare alimenti caldi e semplici, capaci di sostenere la digestione e di stabilizzare l’energia interna. L’obiettivo è rafforzare l’elemento Terra, radicare il corpo e mantenerlo in equilibrio in un momento in cui l’energia yang estiva comincia a diminuire e quella yin, più lenta e introspettiva, inizia a crescere.

Riso, miglio e avena insieme alle zuppe e alle minestre dell’orto possono sostenere il corpo e aiutare l’energia favorendo la depurazione. Tra i frutti di questo periodo troviamo pere e uva, insieme alle mele e alle noci, che procedono nella loro lenta maturazione: sapori che ci preparano all’autunno.

Stato energetico e ciclo naturale

Settembre è un mese di transizione. Il sapere delle tradizioni antiche ricorda che il corpo, in questa fase, tende a rallentare e interiorizzare. La digestione diventa un punto cruciale per mantenere l’energia vitale e favorire l’adattamento all’autunno.

Secondo la MTC, un eccesso di preoccupazione può indebolire la Milza, creando un circolo vizioso di stanchezza e pensieri ricorrenti. Il periodo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno può rappresentare una fase in cui lo stress e il pensiero eccessivo influiscono sensibilmente sul nostro equilibrio, motivo per cui è consigliato coltivare abitudini in grado di favorire il riposo del corpo, quando possibile, e la calma mentale.

Un consiglio? Usiamo i giorni liberi per riposare e affrontare le cose con calma, senza troppi programmi. Possiamo cogliere l’ispirazione delle giornate ancora miti per immagazzinare energia e luce con picnic all’aperto, passeggiate, lavori nell’orto e pulizia del giardino. Coltivare la mente e il cuore con i libri giusti, insieme alla meditazione, anche solo per brevi manciate di istanti ripetuti nell’arco della giornata, possono ridurre il carico della preoccupazione e aiutare a ritrovare la connessione con il presente.

Approfondisci:

La verità sugli integratori di olio di pesce e Omega-3 e le conseguenze sul cuore: cosa dice la scienza

La verità sugli integratori di olio di pesce e Omega-3 e le conseguenze sul cuore: cosa dice la scienza

Verso l’autunno

La fine dell’estate non è solo un evento meteorologico. Nella Medicina Tradizionale Cinese rappresenta la preparazione energetica all’autunno, quando l’elemento Metallo, associato a Polmoni e Intestino Crasso, acquista forza. Una Terra ben nutrita in questa quinta stagione permette un passaggio armonioso verso la stagione successiva, riducendo vulnerabilità, stanchezza, raffreddori e cali immunitari tipici dell’inizio dell’autunno.

Settembre, nella visione della Medicina Tradizionale Cinese, è un invito a rallentare e a rafforzare le radici dell’organismo. Prendersi cura di Stomaco e Milza, sia attraverso l’alimentazione, sia con uno stile di vita capace di rispettarci, contribuirà a mantenere la stabilità emotiva aprendo la porta a una nuova stagione.

5 foto

Tutti i probiotici o le tisane detossinanti fanno bene alla nostra salute? C'è una eredità genetica immutabile? Basta assumere fibre per rimettere a posto l'intestino? Ci sono molte credenze popolari e, talvolta anche disinformazione, in questi 'assiomi'. Col rischio, però, non solo di non migliorare la propria salute ma persino di peggiorarla. Ecco cosa c'è da sapere sul microbiota, alleato della nostra salute. 

Micriobiota, il secondo cervello

Il microbiota intestinale è considerato il nostro secondo cervello: l'ecosistema di microorganismi (batteri, virus, funghi, protozoi, archei) presente nel nostro intestino deve funzionare senza alterazioni per farci stare bene.  
Questa centralina intestinale ha già dei superpoteri: rinforza il sistema immunitario contrastando la colonizzazione dei germi patogeni, influenza il metabolismo energetico e persino il nostro umore. Non solo: contribuisce alla sintesi dei principali nutrienti - vitamine e acidi grassi, solo per citare alcuni - agevolando il processo digestivo. E ancora: modula la quantità e l’effetto degli ormoni sessuali e la densità della massa ossea, partecipando all’assorbimento di calcio e vitamina D e influenzando la funzione del sistema nervoso

Microbiota a rischio fake news

Prendiamo appunto a paragone il cervello: proprio per il suo straordinario funzionamento il microbiota è sempre più sotto i riflettori degli studi clinici, non solo in un’ottica di benessere ma anche di maggiore longevità. Con la crescita della popolarità, però, è sempre più esposto al rischio di fake news. 
Manuele Biazzo, nutrizionista, biologo e divulgatore scientifico (è coach di 'Microbiota felice'), smentisce alcuni dei più diffusi falsi miti che è importante sfatare, invitando, chi cerca soluzioni concrete ai propri disturbi intestinali a rivolgersi a medici e professionisti del settore per prendersi cura del proprio equilibrio microbico in modo scientifico e personalizzato. 

Ecco dunque 5 notizie false, o quantomeno non corrette, riguardanti il microbiota e le cure fai da te dei disturbi più diffusi che, talvolta, possono persino aggravare la salute. 

 

© Riproduzione riservata