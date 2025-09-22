Affrontare l’autunno con la medicina cinese: come riequilibrare corpo e mente

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC), l’autunno segna un passaggio delicato. Intuitivamente, ognuno di noi può percepire il cambiamento: la luce variabile, le temperature che scendono, il senso di fine dell’estate e le prime foglie gialle… ogni elemento della natura parla di un nuovo periodo alle porte.

La bella stagione gradualmente cede il passo all’autunno ma, prima dell’arrivo delle giornate più fredde, si colloca la cosiddetta quinta stagione, chiamata “fine estate”, 长夏 (cháng xià), che letteralmente significa “estate lunga” o “estate prolungata”, associata all’elemento Terra.

In questo delicato periodo dell’anno il corpo necessita di attenzioni specifiche per sostenere Stomaco e Milza, che hanno un ruolo centrale nel processo di digestione quanto nell’assimilazione sia dei nutrienti, sia delle emozioni.

La quinta stagione e l’elemento Terra

Settembre, nella visione della MTC, appartiene alla fase di “fine estate”, per questo è considerata un ponte fra la vitalità estiva e la raccolta autunnale. Si tratta di un tempo associato all’elemento Terra, che governa la Milza e lo Stomaco.

La Milza è responsabile della trasformazione e del trasporto dell’energia derivata dall’alimentazione, mentre lo Stomaco avvia il processo digestivo. Rafforzare stomaco e milza significa preparare l’organismo ad affrontare i mesi più freddi. Come possiamo farlo? Innanzitutto partendo dalla dieta, ma non solo.

Alimentazione e radicamento

La tradizione suggerisce di privilegiare alimenti caldi e semplici, capaci di sostenere la digestione e di stabilizzare l’energia interna. L’obiettivo è rafforzare l’elemento Terra, radicare il corpo e mantenerlo in equilibrio in un momento in cui l’energia yang estiva comincia a diminuire e quella yin, più lenta e introspettiva, inizia a crescere.

Riso, miglio e avena insieme alle zuppe e alle minestre dell’orto possono sostenere il corpo e aiutare l’energia favorendo la depurazione. Tra i frutti di questo periodo troviamo pere e uva, insieme alle mele e alle noci, che procedono nella loro lenta maturazione: sapori che ci preparano all’autunno.

Stato energetico e ciclo naturale

Settembre è un mese di transizione. Il sapere delle tradizioni antiche ricorda che il corpo, in questa fase, tende a rallentare e interiorizzare. La digestione diventa un punto cruciale per mantenere l’energia vitale e favorire l’adattamento all’autunno.

Secondo la MTC, un eccesso di preoccupazione può indebolire la Milza, creando un circolo vizioso di stanchezza e pensieri ricorrenti. Il periodo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno può rappresentare una fase in cui lo stress e il pensiero eccessivo influiscono sensibilmente sul nostro equilibrio, motivo per cui è consigliato coltivare abitudini in grado di favorire il riposo del corpo, quando possibile, e la calma mentale.

Un consiglio? Usiamo i giorni liberi per riposare e affrontare le cose con calma, senza troppi programmi. Possiamo cogliere l’ispirazione delle giornate ancora miti per immagazzinare energia e luce con picnic all’aperto, passeggiate, lavori nell’orto e pulizia del giardino. Coltivare la mente e il cuore con i libri giusti, insieme alla meditazione, anche solo per brevi manciate di istanti ripetuti nell’arco della giornata, possono ridurre il carico della preoccupazione e aiutare a ritrovare la connessione con il presente.

Verso l’autunno

La fine dell’estate non è solo un evento meteorologico. Nella Medicina Tradizionale Cinese rappresenta la preparazione energetica all’autunno, quando l’elemento Metallo, associato a Polmoni e Intestino Crasso, acquista forza. Una Terra ben nutrita in questa quinta stagione permette un passaggio armonioso verso la stagione successiva, riducendo vulnerabilità, stanchezza, raffreddori e cali immunitari tipici dell’inizio dell’autunno.

Settembre, nella visione della Medicina Tradizionale Cinese, è un invito a rallentare e a rafforzare le radici dell’organismo. Prendersi cura di Stomaco e Milza, sia attraverso l’alimentazione, sia con uno stile di vita capace di rispettarci, contribuirà a mantenere la stabilità emotiva aprendo la porta a una nuova stagione.