Malattie autoimmuni: cosa c’entra il “microbiota industrializzato”? L’impatto dei prodotti ultra-processati: come recuperare l'equilibrio

All’interno del nostro intestino vive un mondo complesso e straordinario: trilioni di microrganismi, soprattutto batteri, che formano il cosiddetto microbiota intestinale. Questo ecosistema microscopico è molto più di un semplice “coinquilino”: svolge funzioni fondamentali per la nostra salute, come la digestione delle fibre, la sintesi di vitamine, la regolazione del sistema immunitario e la protezione da agenti patogeni.

Negli ultimi anni, la scienza ha iniziato a comprendere quanto sia cruciale mantenere in equilibrio questo mondo interiore. E i risultati sono sorprendenti. Ecco cosa hanno scoperto gli scienziati sulla disbiopsi – lo squilibrio nel microbiota dovuta a un’alterazione dei microrganismi che lo popolano – e perché è collegato a numerose malattie autoimmuni: dalla celiachia al morbo di Crohn, l’artrite reumatoide o la fibromialgia.

Prodotti ultra-processati e malattie autoimmuni

Tradizione vs industrializzazione

Gli studi condotti sulle popolazioni che vivono secondo stili di vita tradizionali (come alcune comunità dell’Africa rurale o dell’Amazzonia) mostrano che il loro microbiota è molto più vario e funzionalmente ricco rispetto a quello degli individui che vivono in società industrializzate. Questo non è solo un dettaglio curioso: la diversità microbica è associata a una migliore salute metabolica e immunitaria. Come dimostrato da numerose ricerche, tra cui uno studio pubblicato su Science nel 2019 - Vulnerability of the industrialized microbiota - l’esposizione diffusa a antibiotici, alimenti ultraprocessati, parti cesarei e diete povere di fibre ha ridotto drasticamente la diversità del microbiota nelle popolazioni industrializzate. Le conseguenze? Aumento delle malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità, malattie autoimmuni e disturbi infiammatori.

Evoluzione interrotta

Per milioni di anni, il microbiota umano si è evoluto in simbiosi con l’ambiente e con le abitudini alimentari dei nostri antenati. Oggi, però, si trova a fare i conti con un mondo completamente diverso. I fattori che caratterizzano la vita moderna – dai cibi raffinati alla scarsa esposizione a microrganismi ambientali – ostacolano la trasmissione dei simbionti da una generazione all’altra e privano il microbiota dei nutrienti di cui ha bisogno per prosperare. Questo impoverimento è ormai ben documentato. Secondo vari studi comparativi, l’industrializzazione ha portato:

alla diminuzione della diversità microbica;

alla perdita di batteri capaci di degradare le fibre;

all’aumento di batteri pro-infiammatori;

a una riduzione della fermentazione delle fibre, processo fondamentale per la produzione di acidi grassi a catena corta benefici per l’intestino;

alla perdita di funzioni immunomodulanti fondamentali.

Una sentinella immunitaria

Il microbiota intestinale svolge un ruolo chiave anche nel mantenimento dell’equilibrio del sistema immunitario. Una flora batterica sana rafforza la barriera intestinale, impedendo il passaggio di tossine e microrganismi nocivi nel sangue. Quando questo equilibrio si rompe – un fenomeno noto come disbiosi – aumenta la permeabilità intestinale e il sistema immunitario può reagire in modo anomalo, attaccando i tessuti dell’organismo stesso. Questo meccanismo è alla base di numerose malattie autoimmuni, come la celiachia, il morbo di Crohn e l’artrite reumatoide. Anche in individui apparentemente sani, una dieta industrializzata può innescare processi infiammatori e alterazioni immunitarie che, nel tempo, possono predisporre a patologie croniche.

Una possibile soluzione

Fortunatamente, non tutto è perduto. Uno studio pubblicato nel maggio 2025 su ScienceDirect, intitolato “I benefici cardiometabolici di una dieta di tipo non industrializzato collegati alla modulazione del microbioma intestinale”, ha testato un approccio innovativo: ripristinare il microbiota attraverso l’alimentazione e specifici batteri benefici. In questo lavoro, adulti canadesi sani hanno seguito una “dieta di ripristino” ispirata agli stili alimentari tradizionali: ricca di fibre, alimenti integrali e priva di cibi industriali. Inoltre, è stato somministrato un ceppo batterico chiamato Limosilactobacillus reuteri, originario della Papua Nuova Guinea, quasi assente nei microbiomi occidentali. I risultati sono stati notevoli: dal miglioramento dei marcatori cardiometabolici al ripristino di funzioni microbiche perse con l’industrializzazione. Benefici indipendenti suggeriscono che la dieta da sola può avere effetti profondi con effetti predicibili in base al profilo microbico individuale, aprendo la strada a strategie personalizzate.

Cosa possiamo fare, oggi? I 5 consigli degli esperti

Mentre la ricerca continua, possiamo già trarre alcune indicazioni pratiche per migliorare la salute del nostro microbiota: 1. Preferire cibi integrali e non raffinati; 2. Aumentare l’apporto di fibre, soprattutto da verdure, legumi, frutta e cereali integrali; 3. Introdurre alimenti fermentati, come yogurt, kefir, crauti, miso e kimchi; 4. Limitare il consumo di alimenti ultraprocessati, ricchi di zuccheri, additivi e grassi; 5. Evitare l’uso eccessivo di antibiotici, se non strettamente necessario.

Una nuova consapevolezza

Il nostro microbiota è il prodotto di millenni di evoluzione, eppure in poche generazioni abbiamo alterato profondamente il suo equilibrio. Le conseguenze per la salute pubblica sono già evidenti. Ma la buona notizia è che, attraverso scelte alimentari consapevoli e una maggiore attenzione allo stile di vita, possiamo contribuire a invertire questa tendenza. Il futuro della medicina potrebbe passare anche da qui: dalla tutela di un ecosistema invisibile, ma fondamentale, che vive dentro ognuno di noi.