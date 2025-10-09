Longevità, svelato il segreto di Maria Branyas: la donna più anziana del mondo

Uno studio spagnolo sul genoma di Maria Branyas Morera, la donna più anziana del mondo, ha messo in luce caratteristiche genetiche insolite che potrebbero averla aiutata a vivere a lungo e in buona salute.

Prima della sua morte, avvenuta il 19 agosto 2024 a ben 117 anni a Olot, in Catalogna, Branyas ha acconsentito a fornire campioni di sangue, saliva, urina e feci, permettendo agli scienziati di capire cosa avesse reso il suo corpo così resistente agli effetti dell’età.

Il codice della longevità: DNA e stile di vita

Ciò che è emerso dalle analisi condotte sul genoma di Maria Branyas Morera ha sorpreso moltissimo i ricercatori. Nonostante i segnali tipici dell’età avanzata, come telomeri corti e cellule accumulate nel tempo, il corpo della donna restava incredibilmente resistente: pochi segni di infiammazione, un intestino sano e un epigenoma che ricordava quello di persone molto più giovani.

In più, alcune varianti genetiche rare sembravano proteggerla da malattie comuni come diabete, Alzheimer, Parkinson e problemi cardiaci. Secondo lo studio pubblicato su Cell Reports Medicine, Maria Branyas era davvero “un soggetto eccezionale”: la sua vita così lunga e attiva è stata probabilmente il risultato di una combinazione tra geni favorevoli e scelte quotidiane equilibrate. La donna, infatti, seguiva principalmente una dieta mediterranea, consumava regolarmente yogurt, dormiva bene e rimaneva fisicamente attiva.

In più, Branyas aveva una vita sociale intensa e coltivava hobby come lettura, pianoforte e giardinaggio. Tutti elementi che, secondo gli scienziati, hanno contribuito a un invecchiamento sano, aiutando a mantenere mente e corpo attivi fino alla sua morte.

Nuove prospettive sulla longevità

Lo studio sul genoma di Maria Branyas offre uno sguardo unico sul modo in cui il corpo umano affronta l’età avanzata. Le caratteristiche genetiche e biologiche emerse potrebbero aiutare a comprendere come mantenersi in salute più a lungo e, forse, vivere di più senza malattie debilitanti.

I ricercatori sottolineano che arrivare a 117 anni non dipende solo dalla fortuna dei geni. Il caso di Branyas mostra quanto conti anche uno stile di vita equilibrato e attivo: una combinazione di predisposizione genetica e abitudini quotidiane che può diventare un modello da osservare e, in parte, replicare.