È tornata di moda la Japanese Walking. I benefici della camminata giapponese per dimagrire (e non solo)

Non propriamente una novità del fitness, la Japanese walking (“camminata giapponese”) sta tornando di moda grazie ai social, in cui viene da molti presentata come un’attività alla portata di tutti. Ma cos’ha di diverso rispetto al normale walking? E quali vantaggi offre il praticarla? Vediamo di saperne di più.

Lo schema di allenamento

Ideata nel 2007 dai professori Hiroshi Nose e Shizue Masuki dell'Università Shinshu di Matsumoto, la Japanese walking prevede di alternare intervalli di camminata veloce ad altri di camminata lenta.

Per la precisione, lo schema messo a punto dai due studiosi prevede di impegnarsi in 3 minuti di camminata a intensità maggiore, seguiti da altri 3 minuti a intensità minore, per almeno 30 minuti totali quattro volte alla settimana. Quanto al livello di intensità, nei 3 minuti più impegnativi si deve tenere un ritmo che consente di parlare, ma non di avere una vera e propria conversazione, che invece deve poter essere sostenuta senza uno sforzo eccessivo nei 3 minuti più “soft”.

I vantaggi nel breve e nel lungo periodo

Nel 2007 la Japanese walking venne presentata con uno studio comparativo che analizzava i vantaggi per la forma fisica rispetto all’obiettivo di raggiungere 8.000 passi al giorno camminando a bassa intensità. Bene, rispetto a quest’ultimo la “camminata giapponese” fece all’epoca registrare una maggiore efficacia nel favorire la riduzione tanto del peso corporeo quanto dei valori di pressione arteriosa. Con l’ulteriore vantaggio di risultare in termini assoluti un impegno più facile da mantenere.

Un successivo studio a lungo termine pubblicato nel 2018 ha inoltre rilevato che la Japanese walking favorisce un buon livello di forma fisica anche quando si va in là con gli anni e soprattutto aiuta a contrastare la perdita di forza fisica (specialmente nelle gambe) inesorabilmente indotta dall'invecchiamento.

L’importante è camminare

Vale quindi la pena impegnarsi nella Japanese walking? La risposta è quasi banale: qualsiasi attività di fitness, se praticata regolarmente e nella giusta misura, fa bene alla salute e aiuta non solo a prevenire i tumori e i problemi cardiavoscolari, ma anche a tenere sotto controllo la situazione dopo una diagnosi indesiderata.

Da anni l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) raccomanda di fare 10 mila passi al giorno e alcune ricerche fissano il traguardo anche un po’ più in basso: la cosa importante è quindi camminare. Anche alla giapponese, se lo si trova un impegno stimolante e più facile da gestire.