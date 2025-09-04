L’inizio della scuola: 10 consigli della ‘parent coach’ per tornare in classe con il sorriso

Il primo giorno è sempre un'emozione intensa, persino quando si tratta del primo giorno di lavoro. Nel caso dei più piccoli all'emozione del primo giorno di scuola si aggiungono senso di nostalgia, spaesamento e curiosità ma anche timore verso un ambiente nuovo e istituzionale come quello di una classe. Un'emozione che non è solo dei piccoli ma anche dei grandi perché se è vero che un adulto deve aiutare un bambino ad affrontare con serenità l'inizio di un nuovo capitolo di vita è altrettanto vero che ognuno di noi ha la sua storia e il suo vissuto emotivo. Affrontare ogni emozione consapevoli che siamo ricchi di tante sfumature, di momenti di sole e improvvise tempeste, è un modo per ricordarci che siamo umani e possiamo essere presenti, con autenticità e onestà.

La Parent Coach Roberta Stefani, mamma e dottoressa in Scienze della Formazione Primaria con un’esperienza ventennale di insegnamento nella scuola dell’infanzia, ha creato il percorso -Mamme Libere Dai Capricci-, con il quale accompagna mamme e papà nell’educazione dei figli con un approccio basato su ascolto empatico, rispetto e amore. Ecco un decalogo per affrontare settembre e l’inizio della scuola con serenità.

1 L’ora della nanna

Sta per iniziare la scuola e le emozioni in gioco sono tantissime, per i bambini e anche per i genitori. Dal nido all’ultimo anno della scuola primaria le esigenze ovviamente sono diverse. Quello che non cambia, però, è il bisogno dei bambini di sentire la presenza dei genitori, cioè di sapere che mamma e papà ci sono, li ascoltano e li comprendono. Cosa si può fare per rendere questi momenti più leggeri per i bimbi e più facili da gestire per mamma e papà? Se avete perso un po’ il controllo degli orari di sonno e risveglio, potete rimediare facilmente iniziando ad anticipare di poco l’ora della nanna: bastano 10 minuti prima ogni sera e in poco vi troverete ad aver guadagnato un’ora senza troppa fatica. Se lo ritenete utile impostate un promemoria o una sveglia per non rischiare di distrarvi!

2 Affrontare la mattina con gioia

Non dispiacetevi di svegliarli presto la mattina. È meglio avere qualche minuto in più per fare tutto con calma che svegliarsi trafelati un quarto d’ora prima di partire, vestire il bambino ancora mezzo addormentato, uscire di corsa e fargli fare colazione in macchina. Le emozioni in gioco cambiano completamente. Quando andiamo di fretta il nervosismo tenderà ad aumentare per entrambi: subentra poca disponibilità ad ascoltarsi a vicenda, zero dialogo e continui conflitti ed opposizioni. Invece con qualche minuto in più a disposizione sarà più facile creare un ambiente più sereno: i bambini saranno più disponibili ad ascoltarvi, e voi arriverete al lavoro puntuali e un po’ più tranquilli.

3 Usare la sera prima per prepararsi

Preparate i vestiti la sera prima, sia quelli dei bambini che i vostri: anche le chiavi della macchina, che sono l’ultima cosa che non si trova mai prima di uscire dalla porta! Il concetto fondamentale è: meno cose avete da fare la mattina e più calma ci sarà in casa. Un piccolo trucco per i bimbi più piccoli che la mattina non vogliono mai vestirsi? Usate un pizzico di magia. La sera scegliete insieme i vestiti proponendo al vostro bimbo non più di due alternative: posizionateli ben ordinati su una sedia o una poltroncina, poi pronunciate insieme una formula magica per farli diventare speciali (freschi come il vento, forti come uno scudo, profumati di polverina magica fatata…). Oppure prendete la sedia con i vestiti, spostatela vicino ad una finestra e raccontate al vostro bimbo che così i suoi vestiti prenderanno la luce delle stelle e saranno i vestiti più speciali del mondo.

4 Rendere i figli parte attiva dell’organizzazione familiare

Coinvolgete i vostri bambini nel preparare il necessario per la scuola. Vi faccio un esempio: nella mia esperienza di insegnante ho visto bambini disperati al momento di cambiare la maglietta bagnata perché non riconoscevano quella di riserva nel loro sacchetto del cambio: “Non è mia!!! Non la voglio! Voglio la mamma!!!”. Questo, e molto altro, si può evitare coinvolgendo il bambino nei preparativi: fatevi aiutare a mettere i vestiti nella sacca, invitatelo a sistemare da solo le matite nell’astuccio, i quaderni, la merenda e la borraccia nello zaino. Cosa otteniamo quando coinvolgiamo i nostri figli nelle piccole e grandi scelte quotidiane? Più dialogo e più tempo; stimoliamo la loro autonomia e doniamo loro una sicurezza in più.

5 Creare un rituale

Create un vostro piccolo rituale: un abbraccio speciale appena scesi dalla macchina, un “batti 5” prima di entrare a scuola, una canzone da ascoltare o cantare insieme mentre siete in macchina. I piccoli riti che si ripetono sempre uguali donano sicurezza ai bambini e diventeranno anche un bellissimo ricordo quando saranno più grandi. Anche una passeggiata dopo la scuola può diventare un momento da condividere, stagione dopo stagione, e ricordare nel tempo.

6 Creare un simbolo da portare sempre con sé

Un piccolo trucco per i bimbi impegnati nell’ambientamento o che soffrono il distacco dalla mamma? Preparate due semplici braccialetti di filo, anche un semplice cordoncino va benissimo, uno per il bimbo e uno per la mamma.

Indossateli e ogni mattina posateci sopra un bacio, ognuno sul braccialetto dell’altro. Raccontate al vostro bimbo che quando vuole può avvicinare il braccialetto al viso e sarà come avere un bacio dalla mamma. Diventerà un braccialetto speciale, pieno d’amore, una piccola risorsa per i momenti di nostalgia. Sconsiglio, invece, i timbrini o i disegni sulle mani, a volte usati con lo stesso scopo del braccialetto, perché durante la giornata possono cancellarsi ed essere causa di momenti di disperazione, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, quando la situazione è un po’ più delicata.

7 Aprirsi all’intensità delle emozioni senza negarle o minimizzarle

Accogliete le emozioni dei vostri bambini, cercando di non sminuirle o ridicolizzarle, ma ascoltateli e fateli sentire capiti. Non è sempre facile ed è necessario un lavoro approfondito su di sé per riuscirci al meglio, ma un primo suggerimento è questo. Mettetevi nei panni del vostro bambino, chiedetevi cosa sta provando e verbalizzate la sua emozione: “Sei un po’ preoccupato, vero?”, “Sei triste, vuoi un abbraccio?”. Chiedetevi anche cosa provavate voi da bambini all’inizio della scuola e poi raccontateglielo: “Sai che anch’io quando dovevo iniziare la scuola ero un po’ preoccupata…”. Se il vostro bimbo è un po’ più grande provate anche a fargli delle domande su come si sente, se c’è qualcosa che lo preoccupa e per cosa, invece, è contento. Trovate il tempo e lo spazio per il dialogo. Per i bambini è di fondamentale importanza sentire che ci siete e che partecipate ai loro vissuti. Ed è davvero importante per loro non sentirsi ridicoli o sbagliati, ma, al contrario, sentire che tutte le loro emozioni vanno bene, anche quelle meno piacevoli, e che ci siete voi a sostenerli e a stare loro vicino per aiutarli ad attraversarle. Questo punto è la base per costruire un dialogo sano e soddisfacente con i vostri figli, i quali, sentendosi accolti ed ascoltati, continueranno a parlarvi e a rendervi partecipi della loro vita anche durante l’adolescenza.

8 Costruire fiducia

Mostrate fiducia e sicurezza nei confronti delle persone a cui state per affidare i vostri bambini. È importante per trasmettere anche a loro la stessa fiducia e la sensazione di essere al sicuro: “Se la mamma mi porta qui vuol dire che sono al sicuro, se la mamma fa fatica a lasciarmi, torna indietro ed è così preoccupata, vuol dire che anche lei non è tranquilla e allora io ho paura”.

9 Salutare, sempre

Non andate mai, mai, mai via da scuola o dal nido senza salutare il vostro bambino. Se andate via di nascosto mentre lui è distratto dai giochi, di sicuro entro pochi secondi se ne accorgerà, scoppierà a piangere e la scuola diventerà ai suoi occhi il posto dove la mamma sparisce. Un bell’abbraccio e un “Ciao, ci vediamo dopo” detto con il sorriso, sono la cosa migliore da fare. Forse piangerà lo stesso e avrà bisogno del suo tempo per ritrovare la serenità nella giornata, ma sarà tutto più facile per lui, perché si sentirà al sicuro, in un luogo protetto e con delle persone a cui la mamma lo ha lasciato con fiducia. Poi con l’andare dei giorni capirà che la mamma, il papà, i nonni o la babysitter tornano sempre a prenderlo.

10 Imparare a fluire con le nostre emozioni

E le emozioni di mamma e papà? Sensi di colpa, angoscia per il distacco, senso di vuoto e spesso anche una sensazione fisica come di un buco nel petto quando ve ne andate dal nido o dalla scuola. Va bene così. Tutte le vostre emozioni vanno bene e sono normali. Respirate profondamente per cinque, sei volte, vi aiuterà a ritrovare la calma.

Potete condividere le vostre emozioni con il vostro bambino: farà la differenza. “Sei triste, vero? Anch’io sono un po’ triste. Ci diamo un abbraccio forte così facciamo il pieno di coccole?”. E se invece provate gioia? Una sorta di senso di sollievo, perché avete più tempo da dedicare a voi stessi: perché no? Non c’è nulla di male ad essere contenti ad avere qualche ora in più per sé. La conseguenza migliore è che quando vi ritroverete sarete contenti di vedervi, avrete più pazienza, più voglia di stare insieme e tante cose da raccontarvi.