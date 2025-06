Frutta, verdura e tanta idratazione per i quattrozampe

Yogurt, frutta a pezzettini, frullati, tisane, latte e brodi freschi a misura di Fido e Micio. "È bene fare attenzione all’idratazione dei propri animali e ci sono alcuni cibi e bevande dissetanti e pieni di minerali e vitamine" spiega Alice Chierichetti, veterinaria nutrizionista. Si comincia con la frutta fresca, che i cani mangiano sicuramente più volentieri dei gatti. "Per i cani di piccola taglia bastano 3 o 4 pezzetti al giorno, per quelli medi 5 o 6 e per i cani grandi fino a 15 pezzettini – precisa Chierichetti – . Meglio scegliere la frutta di stagione. Per i gatti si va per tentativi (amano più le verdure della frutta) perché sono molto più selettivi e schizzinosi"