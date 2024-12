Esosomi, arriva la rivoluzione naturale anti-age che ‘lavora’ dall’interno: cosa sono, come agiscono

Sono l’ultima frontiera del benessere e, in particolare, dell'anti aging. La loro particolarità è di essere elementi naturali che agiscono dall'interno del corpo, tramite un trattamento topico o attraverso integratori, stimolando la produzione di collagene ma anche riducendo i processi infiammatori. Si tratta degli esosomi, microscopiche vescicole cellulari che sono considerate una rivoluzione nel settore in quanto capaci di trasferire molecole bioattive tra le cellule, agendo in profondità. Secondo Valuates Reports (Exosomes Skincare - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2024-2030, rapporto pubblicato nel giugno 2024), il mercato globale dei prodotti a base di esosomi crescerà del +163% entro il 2030, nel giro dunque di 5 anni, di pari passo con l’interesse crescente per soluzioni innovative e naturali nel settore della bellezza.

Gli esosomi sono vescicole extracellulari prodotte da quasi tutte le cellule del corpo. Agiscono come messaggeri biologici, trasportando molecole come micro-RNA, proteine e lipidi da una cellula all’altra. Questo sistema di comunicazione permette alle cellule di coordinarsi e affrontare processi di riparazione o rigenerazione. Immaginando il corpo umano come un gigantesco social network biologico, ognuna dei 40mila miliardi di cellule che lo compongono è un utente che invia messaggi, tramite ormoni, citochine, neurotrasmettitori e, appunto, esosomi. L’utilizzo di esosomi specifici, sia per organo sia per tessuto, è oggi considerato una delle frontiere più avanzate nel campo della nutraceutica fisiologica, della dermocosmesi e della medicina estetica. Questi piccoli corrieri consegnano “pacchetti” contenenti informazioni vitali, come istruzioni per riparare danni o combattere lo stress ossidativo. In tal modo si ritiene possano cambiare l'approccio nei settori della dermocosmesi e di tutta la strategia anti età, non solo migliorando l’aspetto della pelle, ma favorendo rigenerazione cellulare e processi fisiologici.

Dove si trovano gli esosomi (immagine elaborata da Guna spa)

Gli esosomi stanno trasformando il settore dell’estetica non invasiva. Quando applicati topicamente (sulla zona da trattare) o attraverso integratori, aiutano a stimolare la produzione di collagene, ridurre i processi infiammatori, proteggere la pelle dallo stress ossidativo. Oltre alla dermocosmesi, gli esosomi trovano applicazione nella nutraceutica: integratori a base di esosomi migliorano non solo la salute della pelle, ma anche quella generale, agendo come regolatori dei processi cellulari. Essendo una tecnologia basata su processi naturali del corpo, e non su prodotti frutto di elaborazione chimica, l’utilizzo di esosomi si ritiene riduca il rischio di effetti collaterali rispetto ai trattamenti tradizionali. Ad oggi non ne vengono indicati.

La versatilità degli esosomi nel trasportare molecole bioattive tra le cellule, consente loro di essere combinati con trattamenti estetici come laser, peeling o filler, potenziandone i risultati e offrendo soluzioni personalizzate.

Questo linguaggio biologico di precisione offre nuove opportunità per chi cerca soluzioni efficaci, sicure e naturali, non solo per la 'bellezza' della pelle sul piano più estetico ma anche per rigenerare una pelle con cicatrici legate all'acne, o con varie tipologie di dermatiti ed effetti positivi sono stati riscontati anche per il trattamento del cuoio capelluto per contrastare la caduta di capelli, la chiusura dei bulbi piliferi.

Sul mercato si trovano in creme, sieri e integratori sviluppati per trattamenti anti-aging e rigenerazione cutanea. Laser ed altre apparecchiature vengono ritenuti utili perché preparano l'area da trattare favorendo la penetrazione in profondità delle molecole bioattive, gli esosomi, tra le cellule.

Il ricercatore Orlando Ferroni

Articolo realizzato con l'apporto di Orlando Ferroni, ricercatore e medico veterinario che collabora con Guna spa, azienda milanese attiva da 40 anni, oggi specializzata nella produzione e distribuzione di farmaci biotech low dose di origine naturale.