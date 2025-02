Le donne single sono più felici: lo dice la scienza

Un recente studio pubblicato su ‘Social Psychological and Personality Science’ getta una luce sulle differenze di genere per quanto riguarda il benessere psicologico tra i single adulti. I ricercatori hanno scoperto che le donne single riferivano una maggiore soddisfazione per il loro stato sentimentale, la vita in generale e le esperienze sessuali, esprimendo anche meno desiderio per un partner romantico rispetto agli uomini single. Questi risultati sfidano gli stereotipi sociali sulle donne single come infelici ed evidenziano le loro esperienze positive nella vita da single.

Migliori rapporti sociali e più indipendenza

Analizzando 6.000 persone, gli psicologi dell'Università di Toronto hanno osservato che le donne riportano un maggiore benessere e soddisfazione di vita. Quello che è emerso dalla ricerca canadese è che le donne tendono ad avere reti sociali più solide e una maggiore indipendenza finanziaria, che contribuiscono positivamente alla loro felicità anche senza un partner. Al contrario, gli uomini single risultano meno soddisfatti, spesso influenzati da stereotipi che li rendono più dipendenti dalle relazioni di coppia per il loro benessere. “Esistono molti stereotipi di genere diversi sulla condizione di single, come la zitella solitaria o la gattara per descrivere le donne single e, per contro, l’idea dello scapolo d’oro per descrivere gli uomini single” ha detto l'autrice dello studio Elaine Hoan, dottoranda presso l'Università di Toronto e membro del MacDonald Social Psychology Research Lab.

Donne più soddisfatte

“Questi luoghi comuni suggeriscono che le donne single stanno attraversando un periodo più difficile da single, ma non era chiaro, sulla base della ricerca esistente, se questi stereotipi effettivamente reggessero quando poi erano messi alla prova. Quindi, abbiamo cercato di esaminare direttamente in che modo gli uomini e le donne single differivano nella loro felicità da single, se non del tutto”. Ha detto Hoan a ‘PsyPost’: “Nel complesso, abbiamo scoperto che le donne single erano più felici degli uomini single. Ciò veniva confermato da tutte le nostre misurazioni, compresa quella relativa al livello di soddisfazione dei soggetti della loro vita e del loro status di single. Abbiamo anche scoperto che le donne single manifestavano un minore desiderio di avere un partner romantico”.

Più felici nell’intimità

Per quanto riguarda la soddisfazione sessuale, le donne single hanno riportato ancora una volta una maggiore soddisfazione rispetto ai loro colleghi maschi. Ciò contrasta con i risultati della ricerca sulle relazioni romantiche, dove gli uomini spesso riportano una maggiore soddisfazione sessuale.

“La scoperta che mi ha sorpreso è che le donne single hanno riportato una maggiore soddisfazione sessuale rispetto agli uomini single”, ha detto ancora Hoan. "Alcune teorie sostengono che le donne sono spesso penalizzate quando si tratta di sesso, poiché i loro bisogni sessuali sono spesso poco o per nulla considerati a letto. Dallo studio emerge, in realtà, che le single godono di una vita sessuale migliore”.