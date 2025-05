Disturbi dell’olfatto, l’epidemia silenziosa che colpisce un italiano su 6

Secondo i più recenti dati epidemiologici, un italiano su 6 ha problemi con l’olfatto, nel senso che percepisce meno gli odori o addirittura non li sente del tutto. E il problema si aggrava con l’età: oltre la metà degli over 65 denuncia infatti il disturbo, con la percentuale che sale addirittura al 75% tra gli ultraottantenni.

L’allarme arriva dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale (SIOeChCF), che anche sulla base di questi numeri ha deciso di promuovere la campagna nazionale “Mettiamocilnaso”. L’iniziativa si propone di diffondere informazioni sui disturbi olfattivi e sulle possibili terapie oggi disponibili.

Tante possibili cause

Le cause dei disturbi dell’olfatto possono essere molteplici: allergie, rinosinusiti croniche, traumi cranici, esposizione a sostanze nocive o, in alcuni casi, patologie neurologiche. Inoltre, diversi casi di perdita dell’olfatto sono riconducibili al Covid.

Spesso il disturbo insorge in modo graduale e per questo accade spesso che venga trascurato, perché il soggetto si adatta a una perdita che all’inizio sembra temporanea, finendo però per trasformarsi in un problema cronico che si aggrava nel tempo.

A dispetto del fatto che viene molte volte sottovalutata, l’iposmia (termine scientifico che indica appunto la riduzione dell’olfatto) è in realtà un problema che può influenzare profondamente la qualità della vita, incidendo sulle relazioni sociali, mettendo a rischio la sicurezza personale (basti pensare alla difficoltà di percepire l’odore del gas o quello di bruciato) e addirittura il benessere emotivo.

Il numero verde per prenotare una visita

Una diagnosi precoce, sottolineano gli esperti della SIOeChCF, è fondamentale per identificare correttamente la causa del disturbo e avviare un trattamento efficace, riacquistando un’adeguata capacità olfattiva.

Per saperne di più sulla campagna “Mettiamocilnaso” è stato istituito il numero verde 800.424140, al quale sarà inoltre possibile prenotare una visita in circa 30 centri specializzati di Otorinolaringoiatria distribuiti in tutta Italia nei periodi dal 16 al 20 giugno e dal 23 al 27 giugno.