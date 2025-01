Chili di troppo: 10 consigli del nutrizionista per dimagrire

Con l’arrivo dell’inverno e il passaggio delle feste natalizie, molti si trovano a fare i conti con qualche chilo di troppo, complice una combinazione di eccessi a tavola e il bisogno di comfort food per affrontare il freddo. Tuttavia, il periodo invernale può diventare un’occasione ideale per rimettersi in forma, seguendo una serie di indicazioni pratiche e mirate sui cibi più salutari per il nostro corpo. Stop agli effetti nocivi del grasso, minaccia numero uno alla longevità.

Dieci consigli del nutrizionista

Un medico nutrizionista, esperto di medicine complementari, ha stilato una lista di dieci consigli che spaziano dagli aspetti psicologici e attitudinali fino a quelli alimentari. Strategie semplici ma efficaci che permettono di affrontare il percorso verso una forma fisica ottimale, senza rinunce drastiche o sacrifici insostenibili. Dalla gestione del rapporto con il cibo fino alla scelta di abitudini quotidiane virtuose, l’esperto, Luigi Coppola, medico nutrizionista, esperto di Medicine complementari, docente universitario di Nutrizione Clinica e Dietetica Applicata, offre una guida per perdere peso e ritrovare il benessere in modo equilibrato e consapevole.

1. La motivazione. Innanzitutto nessun dramma: cibo e le bevande sono parte della vita. L’essenziale è ripartire per ritrovare il giusto equilibrio.

2. Percepire i sapori. Imparare a percepire la multisensorialità del cibo: osservarlo, annusarlo, toccarlo, percepirne la consistenza al tatto o in bocca e solo dopo assaporarne il gusto, masticandolo lentamente senza deglutirlo subito; è importante impastarlo bene nel cavo orale, spostandolo tra la lingua e le guance, per stimolare le necessarie secrezioni salivari.

3. Non mangiare d’istinto. Evitare di prendere il cibo dal piatto con ritmo compulsivo: posare la posata sulla tavola dopo ogni boccone e riprenderla solo per il successivo. In questo modo si rispettano i tempi corretti della progressione del bolo alimentare nelle prime vie digestive.

4. Stop agli zuccheri. È preferibile tralasciare temporaneamente gli alimenti ricchi di lipidi e zuccheri, come carni grasse, salumi, fritture, dolci e snack industriali o ultra processati, privilegiando invece frutta, ortaggi e verdure fresche, cereali integrali, legumi preferibilmente freschi e decorticati, noci e semi, ricchi di sostanze antiossidanti come il betacarotene e le vitamine C ed E.

5. Via libera alle verdure. Privilegiare ortaggi come carciofi, bietole, carote, broccoli e cavoli, che contengono composti lipotropi utili per svolgere un’azione decongestionante sul fegato e migliorare lo smaltimento delle sostanze grasse.

6. Meglio i cerali antichi. Si consiglia di preferire, 1-2 volte a settimana, cereali integrali o antichi (come Senatore Cappelli, grano saraceno, amaranto, farro, kamut), che, grazie al contenuto di fibre insolubili, presentano un basso indice glicemico e favoriscono il transito intestinale, riducendo il tempo di contatto con sostanze infiammatorie. Inoltre, 1-2 volte a settimana, si raccomanda il consumo di riso basmati, venere o rosso, noti per le loro proprietà depurative e per le fibre che aiutano a ridurre fermentazioni e microinfezioni batteriche intestinali.

7. Due litri di acqua al giorno. Per incrementare l’azione depurativa e ridurre la ritenzione idrica, è utile assumere almeno due litri di liquidi al giorno, preferibilmente acqua oligominerale a basso residuo fisso e con un contenuto ridotto di sodio. Si consiglia, inoltre, di scegliere vegetali ricchi di potassio, come patate, spinaci, kiwi e banane.

8. Sei ore di sonno. È importante garantire una durata adeguata del riposo notturno, di almeno 6 ore, per favorire la flessibilità metabolica e stimolare i muscoli a utilizzare il grasso accumulato durante il periodo festivo.

9. Integratori e farmaci ‘low dose’. È possibile favorire il recupero della forma fisica anche con l’uso di farmaci Low Dose, prescritti dal medico esperto. Tra questi integratori alimentari specifici, per rafforzare la massa muscolare, le cui fibre sono ricche di mitocondri, organelli cellulari assimilabili a veri e propri forni dove vengono bruciati i grassi saturi, servono miscele bilanciate di Aminoacidi essenziali. Per ripristinare l’equilibrio acido-Base del corpo risultano indicati nutraceutici di bilanciamento. Infine, risulta utile integrare la vitamina C che aiuta a contrastare lo stress ossidativo, proteggendo le cellule dai radicali liberi e sostenendo il sistema immunitario, particolarmente stimolato in questa stagione.

10. Muoversi ogni giorno. Effettuare dell’attività fisica quotidiana, come 30 minuti di tapis roulant o cyclette, oppure 45 minuti di passeggiata a bassa-media intensità e di tipo aerobico (necessari 2 litri di ossigeno per bruciare 1 grammo di grasso), per almeno 5 giorni a settimana, sempre previa valutazione medica.