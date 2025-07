Diabete di tipo 2: solo 150 minuti di attività fisica la settimana ti aiutano a prevenirlo

Il diabete di tipo 2 rappresenta ormai un allarme planetario: l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima infatti che il 6% della popolazione mondiale sia affetta da questa patologia, destinata a diffondersi ancora di più in futuro per effetto dei cattivi stili di vita.

La buona notizia sta però nel fatto che è possibile invertire una condizione di rischio (la cosiddetta sindrome da pre-diabete) con una regolare e nemmeno tanto impegnativa attività fisica. Parola di un team di ricercatori colombiani, che hanno pubblicato il loro lavoro sulla rivista scientifica Cardiovascular Diabetology - Endocrinology Reports.

150 minuti in due allenamenti settimanali

Durante lo studio sono stati analizzati i dati di 130 persone che hanno partecipato tra il 2029 e il 2023 a un programma di riduzione del rischio cardiovascolare presso un centro medico di Cali, in Colombia. L’età media era di 69,5 anni, con una leggera prevalenza di donne rispetto agli uomini. Ma soprattutto quasi la metà dei partecipanti era in sovrappeso o addirittura obeso, l’80 aveva la pressione alta e tutti presentavano una concentrazione di glucosio nel sangue tipica della sindrome da prediabete di tipo 2.

Controllando l’evoluzione dei diversi parametri in relazione alle attività di prevenzione proposte durante il programma, i ricercatori sono arrivati a stabilire l’importanza di una regolare attività fisica nell’invertire la sindrome da pre-diabete di tipo 2. In particolare, è stato verificato che 150 minuti di esercizio suddivisi in due allenamenti settimanali possono quadruplicare la probabilità di tornare ad avere livelli normali di glucosio nel sangue.

Se non si interviene, tante gravi conseguenze

L’iperglicemia che caratterizza il diabete di tipo 2 è conseguenza di una ridotta produzione da parte del pancreas di insulina, l’ormone deputato appunto a regolare gli zuccheri nel sangue.

Un’alimentazione ricca di zuccheri e grassi, la sedentarietà, il sovrappeso (o, peggio, l’obesità) sono alla base dell’insorgenza del diabete di tipo 2. Anche una predisposizione genetica e l'età avanzata sono collegate allo sviluppo della malattia, ma nella stragrande maggioranza dei casi tutto parte dalle cattive abitudini.

Molti malati non sanno di essere affetti dal diabete di tipo 2, con seri rischi per la salute: se non controllata con la somministrazione di insulina, questa patologia può infatti essere causa di problemi cardiovascolari, insufficienza renale, problemi alla vista (retinopatia diabetica), neuropatie e difficoltà nella cicatrizzazione delle ferite con il rischio nei casi peggiori di andare incontro ad amputazioni degli arti inferiori.

Per prevenire il diabete di tipo 2 è fondamentale intervenire sullo stile di vita: seguire una dieta equilibrata, povera di zuccheri semplici e ricca di fibre, e perdere peso anche grazie alla giusta attività fisica. Ovvero 150 minuti la settimana.