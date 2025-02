Dal corpo libero all’IA: i top trend del fitness

Ci alleniamo di più, investiamo di più negli allenamenti ma soprattutto cerchiamo sempre un allenamento che sia funzionale al nostro corpo e a ciò che lo fa stare meglio. Infatti, negli ultimi anni, il settore del fitness in Italia ha registrato una crescita significativa, evidenziando un aumento della consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica per il benessere generale. Secondo il ‘Rapporto Osservatorio Valore Sport 2024’ di Sport e Salute spa, la spesa media annua per il fitness ha raggiunto i 2.532 euro per persona, con 700 euro destinati agli abbonamenti in palestra e 1.061 euro per integratori.

Ma quali sono i trend del 2025 che modificheranno ancora di più il mercato della salute fisica? Alessandro Morelli, imprenditore piemontese e personal trainer, ha selezionato i trend del fitness 2025 provenienti anche dai suoi studi negli Stati Uniti e dalla Spagna.

INDOSSABILE

Tecnologia indossabile (wearable technology): useremo sempre di più dispositivi indossabili come smartwatch, fitness tracker e sensori intelligenti per monitorare parametri vitali, attività fisica e qualità del sonno, offrendo dati utili da dare ai personal trainer per personalizzare gli allenamenti e migliorare le prestazioni.

FUNZIONALE

Allenamento funzionale: questo tipo di allenamento mira a migliorare le capacità necessarie per le attività quotidiane, concentrandosi su movimenti che coinvolgono più gruppi muscolari e che migliorano l’equilibrio, la coordinazione e la forza.

ALTA INTENSITÀ

Allenamento ad alta intensità (hiit): l’high-intensity interval training (hiit) prevede sessioni brevi ma intense, seguite da periodi di recupero. È l’allenamento perfetto per chi vuole risultati nell’allenamento ma ha poco tempo per allenarsi.

CLASSICO

Allenamento a corpo libero: il più classico degli allenamenti che utilizza il peso del proprio corpo per esercizi come flessioni, squat e plank, permettendo di allenarsi ovunque senza necessità di attrezzature se non supportati da dispositivi tecnologici.

ON LINE

Allenamento virtuale e online: nascono sempre più piattaforme digitali anche dei singoli personal trainer che offrono lezioni di fitness in streaming o on-demand, permettendo di allenarsi comodamente da casa con istruttori qualificati.

SU MISURA

Allenamento personalizzato con Intelligenza Artificiale: l’uso dell’IA consente di creare programmi di allenamento su misura, analizzando dati personali per ottimizzare le sessioni e monitorare i progressi ma attenzione a rivolgersi sempre a un personal trainer certificato.

Questi trend riflettono l’evoluzione del settore fitness verso soluzioni più personalizzate, tecnologiche e orientate al benessere complessivo dell’individuo che grazie ai consigli dei personal trainer e alle tecnologie, qualunque tipo di allenamento vorranno scegliere potranno avere più controllo sul loro corpo, sulle loro performance e sul migliorare la propria qualità di vita fisica e mentale.