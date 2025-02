Cos’è la Winter Arc, la ‘sfida’ del benessere che impazza su TikTok

Negli ultimi tempi, sul fronte del benessere fisico e mentale, è diventata virale su TikTok una sfida chiamata Winter Arc. Questa challenge è incentrata sul miglioramento personale: non si tratta solo di fitness, ma di un percorso più ampio che include il benessere mentale, l’adozione di abitudini sane e una migliore organizzazione della propria vita. Chi partecipa sceglie di intraprendere un percorso di crescita, condividendo risultati e progressi sui social con gli altri utenti.

Winter Arc, la sfida dei tre mesi

L’arco invernale a cui fa riferimento la Winter Arc dura tre mesi e in teoria dovrebbe coprire il periodo tra ottobre e dicembre, in modo da arrivare carichi e temprati all’inizio del nuovo anno. Tuttavia molti esperti suggeriscono che non ci sia un momento migliore di altri per iniziare questa sfida per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Lo stesso mese di febbraio, se da un lato non è troppo distante dalla primavera, dall’altro cade in pieno inverno, con giornate corte e buie e temperature ancora rigide. Un clima che, di per sé, indurrebbe a una maggiore introspezione e porta a ricercare più comfort. Ha comunque ricordato la terapeuta Katelyn Miskevics su ‘Buzz Feed’: “L'auto-miglioramento e l'impegno in sane abitudini dovrebbero essere qualcosa su cui dovremmo concentrarci tutto l'anno, non solo in un momento specifico”. Ha aggiunto Miskevics: “Ovviamente, tutti noi avremo alti e bassi in vari momenti a seconda di quanto ci sentiamo motivati o sani, e va bene, ma è più importante che ci diamo la forza di apportare cambiamenti positivi e impegnarci per la salute in modo coerente durante tutto l'anno, a seconda delle necessità”.

Movimento e sane abitudini

Non esistono regole rigide: ognuno è libero di scegliere le attività che meglio si adattano alle proprie esigenze, purché favoriscano la consapevolezza, il benessere e la forma fisica. L’ideale è combinare diverse pratiche per un miglioramento completo, senza eccedere al punto da compromettere la vita sociale o portare a un senso di frustrazione. La chiave sta nel trovare un equilibrio e costruire una routine sostenibile nel tempo. Tra le attività suggerite per il benessere mentale figurano: meditazione, journaling (tenere un diario quotidiano), mindfulness, scrittura creativa, lettura. Per quanto riguarda quelle fisiche, sono consigliate camminate e corsa, ma anche allenamento con pesi e corsi in palestra. In generale si dovrebbe puntare a migliorare l’alimentazione, curare il sonno, limitare le distrazioni digitali. Può essere utile anche seguire corsi formativi, lavorare con un coach, sviluppare nuove competenze. Naturalmente, la lista è aperta e personalizzabile in base agli interessi individuali.

Non strafare

La dottoressa Nicole Van Groningen, medico di medicina interna di Los Angeles, suggerisce di affrontare un obiettivo al mese. Altrimenti, si rischia di ricadere nelle vecchie abitudini perché è troppo difficile rinnovare la propria vita tutta in una volta. In un video su TikTok, ha spiegato la dottoressa Van Gronigen: “Quando cerchi di rivedere tutta la tua vita in una volta sola, di solito non funziona, o funziona solo per un po’. Poi scivoli nelle vecchie abitudini e molli tutto. Un approccio migliore è scegliere poche abitudini su cui lavorare contemporaneamente, o addirittura una sola alla volta”. Il consiglio, dunque, è quello di stabilire priorità realistiche, introdurre i cambiamenti in modo graduale e concedersi il tempo necessario per consolidarli. Il vero miglioramento arriva con costanza, pazienza e flessibilità. Bisogna stare attenti, inoltre, a non isolarsi e a non trascurare il tempo libero e le relazioni sociali, cercando di mantenere alta la motivazione sul lungo periodo.