Come smaltire il pranzo di Pasqua e Pasquetta: 10 consigli (non solo a tavola)

Pasqua con chi vuoi, anche a tavola. Ma indipendentemente dai commensali c’è sempre il rischio di esagerare un po’ troppo, specie se il pranzo di Pasqua ha come “bis” la grigliata di Pasquetta. Nel caso, niente drammi: ecco 10 piccole, ma efficaci strategie che puoi mettere in atto non solo a tavola per dare una sferzata al metabolismo, smaltire le calorie in eccesso e aiutare il tuo corpo a depurarsi. E se poi qualcuna di queste buone abitudini sarà mantenuta, i benefici non mancheranno nemmeno nel lungo periodo.

1. Parti con acqua e limone

Inizia la giornata bevendo un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone: serve per stimolare l’azione depurativa del fegato e anche per favorire la digestione. Inoltre, secondo uno studio giapponese i polifenoli contenuti nel limone aiutano l’organismo a ridurre l'accumulo di grassi.

2. Continua a idratarti

La raccomandazione di bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno vale ancora di più dopo un’abbuffata: una corretta idratazione aiuta infatti i reni a eliminare le tossine ed è anche d’aiuto a un buon funzionamento del metabolismo.

3. Chiedi aiuto alle tisane

Ti senti davvero gonfio e appesantito? La sera bevi una tisana depurativa al finocchio, al tarassaco, al carciofo o all’ortica: tutti vegetali ricchi di sostanze che stimolano fegato e reni. In più aiutano a controllare la fame nervosa.

4. Mangia più verdure, meglio se amare

Un’altra buona regola da mettere in pratica non solo dopo Pasqua per aiutare l’organismo a disintossicarsi e contenere l’accumulo di calorie: le verdure favoriscono la regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà. In particolare, metti nel piatto radicchio, cicoria, rucola e carciofi: stimolano il fegato nella sua azione depurativa. Consigliati anche i legumi.

5. Riduci il sale

Meno sodio significa meno ritenzione idrica, quindi maggiore depurazione dalle scorie. Dopo le feste prova a ridurre il sale sostituendolo per i condimenti con spezie come la curcuma o lo zenzero. Il vantaggio sarà doppio, perché contengono rispettivamente curcumina e gingerolo, due sostanze che hanno dimostrato di stimolare e accelerare il metabolismo.

6. Evita l’alcol per almeno tre giorni

Se vuoi davvero compensare i brindisi pasquali, fai almeno tre giorni senza vino, birra e aperitivi vari: l’alcol rallenta l’azione del fegato, già impegnato a smaltire le dosi in eccesso dei giorni precedenti.

7. Mangia piano

Masticare bene e lentamente aiuta la digestione e migliora il senso di sazietà, aiutando il controllo del peso: lo assicura uno studio condotto alla Iowa State University (Usa).

8. Fai quattro passi dopo mangiato

Camminare 30 minuti dopo aver mangiato non solo aiuta la digestione, ma secondo uno studio pubblicato da Sports Medicine favorisce il controllo della glicemia, evitando picchi dei valori. Un’azione molto importante, perché se il pancreas non riesce a smaltire interamente il glucosio attraverso il rilascio di insulina, la parte in eccesso si trasforma in... grasso nei tessuti.

9. Prendi un po’ di sole

Bella giornata? Goditi il sole per 15-20 minuti: stimolerai così la produzione di vitamina D, che regola molte funzioni metaboliche... e aiuta anche l'umore.

10. Dormi il giusto

Uno studio condotto in Germania evidenzia che anche una sola notte di cattivo sonno influisce negativamente sugli ormoni della fame (ghrelina e leptina), aumentando l’appetito. Per tenere sotto controllo l’assunzione di calorie nel tuo periodo detox, cerca allora anche di dormire almeno 7-8 ore per notte.