Come cambiano i bisogni del nostro organismo in autunno

L’autunno segna un passaggio cruciale per l’organismo. Con le giornate più corte e le temperature che si abbassano, il corpo deve adattarsi a nuove condizioni ambientali che influenzano energia, difese immunitarie e metabolismo. Non è solo una questione di percezione soggettiva: numerosi studi hanno dimostrato che i ritmi circadiani, l’attività ormonale e persino il microbiota intestinale rispondono ai cambiamenti stagionali.

Se la stagione autunnale qualche volta porta con sé i sintomi di una malinconia stagionale, tuttavia si tratta anche di un’occasione preziosa in cui risintonizzare corpo e mente. I bisogni dell’organismo cambiano: prendersene cura con attenzione significa accompagnare il corpo e la mente in una naturale trasformazione.

Alimentazione equilibrata, sonno e riposo, cura della pelle e rafforzamento delle difese immunitarie fanno parte dei piccoli gesti quotidiani in grado di fare la differenza per affrontare l’autunno in salute e con energia.

Sistema immunitario più esposto

Con l’arrivo dell’autunno il sistema immunitario è messo alla prova. L’abbassamento delle temperature, il maggior tempo trascorso in ambienti chiusi e l’esposizione a virus stagionali rendono le difese più vulnerabili.

Sfruttare le ore di luce naturale quando possibile e mantenere un’alimentazione ricca di frutta e verdura di stagione rappresenta una strategia semplice ma capace di fare la differenza, in grado di apportare vitamine e antiossidanti utili a sostenere le difese.

Il microbiota intestinale gioca un ruolo chiave: introdurre nella dieta cibi fermentati come yogurt, kefir o crauti aiuta a mantenere un equilibrio benefico che sostiene il sistema immunitario dall’interno.

Energia e metabolismo

Il cambio di stagione influisce anche sul metabolismo. La diminuzione delle ore di luce altera la produzione di melatonina e serotonina, con effetti sul sonno, sull’umore e sull’appetito.

Molte persone avvertono un bisogno maggiore di cibi calorici o dolci: è una risposta naturale del corpo che cerca fonti rapide di energia per adattarsi al freddo. Scegliere carboidrati complessi, cereali integrali e legumi aiuterà a mantenere stabile la glicemia e a garantire un rilascio graduale di energia. Le spezie tipiche dell’autunno, come cannella e zenzero, oltre a evocare profumi stagionali, aiutano la digestione e stimolano la circolazione.

Non dimentichiamo di introdurre nella giornata momenti di attività fisica, meglio se all’aperto. Sì a una passeggiata nell’ora di pranzo e giorni liberi da passare in natura. Giardinaggio e lavori nell’orto sono benefici per il fisico e per il benessere mentale. Una regola importante? Non mortifichiamoci: impariamo a scegliere sport e attività capaci di divertirci. Dal ballo a una domenica in bicicletta, le occasioni possono essere tantissime.

Pelle e idratazione

Con l’arrivo dell’aria più secca, la pelle tende a perdere idratazione e a diventare più sensibile. Diventa importante incrementare l’apporto di liquidi e introdurre nella dieta alimenti ricchi di acidi grassi essenziali, come frutta secca e semi oleosi, che favoriscono il benessere della barriera cutanea.

Chi ha un’epidermide sensibile può utilizzare le proprietà preziose degli alimenti: uno fra tutti il miele. Antibatterico e rigenerante, il miele è un antibiotico naturale. Nei giorni di freddo possiamo mescolarlo insieme a un cucchiaio di yogurt e creare una maschera nutriente con cui massaggiare viso e corpo sotto la doccia. Anche tisane a base di erbe remineralizzanti, come ortica o equiseto, contribuiscono a mantenere la pelle idratata e nutrita dall’interno.

Ritmi circadiani e sonno

Il corpo percepisce la riduzione delle ore di luce e tende a modificare i propri ritmi circadiani. La produzione di melatonina aumenta più rapidamente la sera, favorendo la sonnolenza precoce, ma può anche portare a risvegli notturni o stanchezza diurna.

Il cambio dell’ora rappresenta un piccolo stress per il nostro orologio biologico

La cosiddetta “astenia autunnale” non è un mito: si tratta di un vero processo di adattamento biologico. Per migliorare la qualità del sonno può risultare utile mantenere orari regolari, ridurre l’uso di dispositivi luminosi la sera e favorire un’esposizione al sole nelle ore del giorno. Impariamo a creare ambienti silenziosi e ricchi di relax: dopo gli impegni e le ore intense della giornata c’è bisogno di ridurre il frastuono e creare quiete. Il silenzio mentale è puro riposo. Un piccolo rituale serale — una tisana calda, una lettura leggera, musica rilassante — può diventare un ponte verso un sonno rigenerante.

Benessere mentale e resilienza

L’autunno porta con sé un calo della luce che può influenzare l’umore. La cosiddetta depressione stagionale, legata alla diminuzione della serotonina e della vitamina D, colpisce una parte della popolazione e si manifesta con stanchezza, tristezza o perdita di interesse. Tuttavia, contrastare gli effetti del cambio di stagione è possibile.

Coltivare progetti e piccoli obiettivi quotidiani rinforza la resilienza emotiva. Quali sono le cose capaci di dare felicità a una giornata? Non servono grandi stravolgimenti, ma piccoli cambiamenti. Non è mai troppo tardi per iniziare a realizzare un sogno lasciato da parte: ideare, inventare, ciò che conta è lasciarci contagiare dall’entusiasmo.

Scrivere un diario della gratitudine, trascorrere tempo in natura con una passeggiata nei boschi o praticare attività come il forest bathing sono strumenti semplici ma efficaci che la ricerca ha dimostrato capaci di ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e migliorare il tono dell’umore. L’autunno è il momento perfetto per rivolgersi al proprio mondo interiore e usare il tempo per progettare.