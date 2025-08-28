Chi sono i ‘superager’ e come diventarlo: il segreto della longevità secondo la scienza

Non tutte le persone invecchiano allo stesso modo. Alcuni individui, anche oltre i 70 o gli 80 anni, mostrano prestazioni cognitive paragonabili a quelle di adulti molto più giovani. Sono chiamati superager: una categoria che affascina neuroscienziati e psicologi perché sembra sfidare il normale declino legato all’età.

Gli studi più recenti dimostrano che il cervello dei superager presenta caratteristiche particolari. Un fattore importante riguarda le nostre abitudini. Come possiamo contribuire a mantenere il cervello più giovane con il nostro stile di vita? Ecco le cose da sapere.

La definizione di superager

Il termine superager è stato coniato dalla neuroscienziata Emily Rogalski della Northwestern University di Chicago, che nel 2012 ha pubblicato uno dei primi studi sistematici su questa popolazione.

Il primo studio sistematico del Northwestern SuperAging Program è stato pubblicato nel 2012 su JAMA Neurology, dove si descrivevano anziani sopra gli 80 anni con performance di memoria paragonabili a quelle di soggetti molto più giovani (intorno ai 50–60 anni).

I superager sono individui di oltre 80 anni che ottengono risultati nei test di memoria pari o superiori a quelli di persone di 50 o 60 anni. Non si tratta solo di un invecchiamento “sano”, ma di un profilo cognitivo eccezionale che ha spinto i ricercatori a indagarne le basi biologiche e comportamentali.

Le caratteristiche del cervello dei superager

Le ricerche condotte dal team di Rogalski e da altri neuroscienziati hanno mostrato che i superager possiedono una corteccia cerebrale più spessa in aree legate alla memoria e attenzione, in particolare nella corteccia anteriore cingolata. Dallo studio pubblicato nel 2012 su JAMA Neurology da Harrison e colleghi è emerso che la regione cerebrale presa in considerazione, la quale normalmente si assottiglia rapidamente con l’età, nei superager rimane simile a quella di persone molto più giovani.

Anche le connessioni neuronali risultano meglio preservate. Ricerche successive con tecniche di risonanza funzionale (Touroutoglou et al., NeuroImage, 2016) hanno evidenziato una comunicazione più efficiente tra le aree deputate alla memoria e al controllo cognitivo.

Un cervello più resistente al declino

Un aspetto interessante riguarda la presenza di placche amiloidi e grovigli di tau, segni tipici della malattia di Alzheimer. Alcuni studi condotti al Massachusetts General Hospital di Boston, coordinati dalla neuroscienziata Alexandra Touroutoglou, hanno mostrato che i superager possono presentare livelli simili a quelli di coetanei non superager. Tuttavia, il loro cervello appare più efficiente nel compensare il danno.

Touroutoglou e colleghi appartenenti al Massachusetts General Hospital e Harvard Medical School hanno osservato che nei superager rimangono attiva e ben connesse due reti: default mode network, la rete coinvolta nei processi di memoria e pensiero autoriflessivo, oltre alla salience network, che permette di selezionare gli stimoli rilevanti nell’ambiente.

L’efficienza delle reti neuronali sembra essere il fattore chiave che rende il cervello dei superager più resistente, suggerendo che non si tratti soltanto di assenza di patologia ma di una vera resilienza attiva.

In particolare, la salience network e la default mode network, due sistemi chiave per la memoria e l’attenzione, mantengono una connettività elevata anche in età avanzata. Alcuni ricercatori parlano di “riserva cognitiva”, ipotizzando che una vita ricca di stimoli intellettuali e relazioni sociali rafforzi i circuiti cerebrali, rendendoli più resistenti agli effetti del tempo.

Stile di vita e fattori comportamentali

Gli studi indicano che i superager tendono ad avere una vita ricca di stimoli cognitivi, con attività come lettura, musica, giochi di strategia o studio di nuove competenze anche in età avanzata.

Inoltre, i superager mostrano livelli elevati di socialità: mantenere relazioni forti e significative sembra essere un fattore cruciale. Una ricerca condotta dal gruppo di Rogalski ha evidenziato che i superager riportano reti sociali più solide e un maggiore coinvolgimento in attività di gruppo rispetto ai coetanei.

Consigli per allenare il cervello

L’attività fisica regolare ha un ruolo documentato anche dal punto di vista della salute del cervello, perché migliora la circolazione cerebrale e favorisce la plasticità sinaptica. Insieme alla qualità delle relazioni sociali e alla capacità di mantenere legami autentici, risulta avere un ruolo positivo anche osservare una buona alimentazione così come il sonno.

Non si tratta di interventi miracolosi, bensì di piccole buone abitudini quotidiane che, sommate, possono contribuire a preservare le funzioni cognitive.

Il cuore della resilienza: cosa significa davvero essere resilienti?

Coltivare la curiosità intellettuale, da anni al centro degli studi, sembra essere una caratteristica essenziale per un invecchiamento felice. Leggere, scrivere, apprendere nuove lingue o strumenti musicali stimola le connessioni neuronali migliorando la qualità della nostra vita e del nostro invecchiamento.

Ma non basta. Non si tratta semplicemente del mero apprendimento o di una dieta o del fatto di fare sport: la possibilità di invecchiare in felicità sembra riguardare un lato più nascosto e difficile da evidenziare, connesso all’attitudine al mondo che coltiviamo nel profondo di noi stessi, a volte persino inconsapevolmente. In Giappone da anni è studiato come ikigai: ciò che ci fa sentire vivi e contribuisce alla nostra forza vitale.

Se guardiamo alle vite dei centenari, così studiate negli ultimi anni, non è facile trovare la ricetta per un elisir per un’esistenza lunga (e felice!). Anche il successo non sempre costituisce un indicatore: anzi, al contrario personaggi celebri con una fama popolare non sempre sono stati benedetti da una vecchiaia felice e in salute.

L’esistenza di una persona che ha vissuto una lunga vita non sempre si rivela più semplice. Anzi, spesso si tratta di biografie costellate da difficoltà, lutti o privazioni che hanno messo a dura prova il senso di sopravvivenza. Non sempre si tiene conto del fatto che una persona centenaria nella maggior parte dei casi affronta la morte dei più cari: figli, mariti e mogli, amici d’infanzia.

Se la biologia e il carattere aiutano, la vera chiave potrebbe essere nella capacità di prendere la vita con un certo atteggiamento: gestire la rabbia e le emozioni, imparare a perdonare, accettare e integrare i fatti che viviamo come negativi, allenarsi a lasciar andare. Insieme, sono tutti elementi che sembrano concorrere a creare le basi di un invecchiamento felice e potrebbero fare la differenza nelle ricerche del futuro. La vecchiaia, in fondo, si prepara giorno per giorno, fin da giovani.