Come il cambiamento climatico incide sui disturbi alimentari dei giovani: “Esposti alle eco-emozioni”

Il cambiamento climatico non è solo una questione di ambiente: è un fenomeno che penetra sempre più profondamente nella vita quotidiana, con effetti che si spingono ben oltre il riscaldamento globale o l'innalzamento dei mari. A essere coinvolti sono anche la nostra salute mentale e il nostro rapporto con il cibo. Uno studio italiano, presentato al 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), ha acceso i riflettori su una connessione finora poco indagata: quella tra i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) e le eco-emozioni, come l’eco-ansia e il senso di colpa legato all’impatto ambientale delle nostre scelte alimentari. Coordinata dalla professoressa Simona Bo (Università di Torino), la ricerca ha coinvolto 880 giovani donne, indagando il ruolo che le preoccupazioni climatiche possono giocare nel favorire comportamenti alimentari disfunzionali. I risultati sono chiari: chi prova forti emozioni legate alla crisi ambientale ha un rischio maggiore di sviluppare un DNA, con particolare attenzione a condizioni come l’ortoressia nervosa, un'ossessione per la purezza e la salubrità del cibo che può compromettere gravemente la qualità della vita.

Cibo, ambiente, salute: tre facce della stessa medaglia

L’interconnessione tra salute umana, salute animale e salute del pianeta è il cuore del concetto di One Health, oggi più attuale che mai. Il cibo rappresenta il punto di contatto principale tra questi mondi: da un lato è causa di importanti problemi ambientali, dall’altro riflette e condiziona il nostro benessere psicofisico. Il sistema alimentare moderno contribuisce in modo significativo al degrado ambientale — basti pensare alle emissioni climalteranti, alla perdita di biodiversità, alla scarsità idrica — e allo stesso tempo è corresponsabile del cosiddetto “triplo carico della malnutrizione”: carenze nutrizionali, sovrappeso e obesità, e carenze di micronutrienti.

In parallelo, cresce la letteratura scientifica che documenta gli effetti psicologici della crisi climatica: non solo disagio diffuso, ma anche veri e propri disturbi mentali, con un aumento di ricoveri e mortalità in persone già fragili. Ora, grazie a questo nuovo studio, si aggiunge un tassello importante: le emozioni legate alla crisi ambientale possono alterare anche le scelte alimentari, aggravando disturbi già esistenti o favorendone l’insorgenza. Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalla ricerca riguarda l’età: i soggetti più giovani sono risultati più esposti alle eco-emozioni. Questo non stupisce, se si considera che sono proprio le nuove generazioni a manifestare una maggiore consapevolezza e preoccupazione per il futuro del pianeta, spesso senza avere ancora gli strumenti emotivi e pratici per affrontarle. Un contesto che può generare ansia, senso di impotenza e tentativi estremi di controllo, come quello esercitato sul proprio corpo attraverso il cibo. Il cibo, dunque, non è solo nutrimento: è un atto carico di significati, implicazioni etiche e ambientali. In questo scenario, la sostenibilità alimentare emerge come una chiave non solo per salvaguardare il pianeta, ma anche per ridurre il carico emotivo che le scelte alimentari possono generare.

Sostenibilità alimentare: una scelta per il pianeta, ma anche per la salute mentale

I numeri parlano chiaro: la filiera agroalimentare è la seconda fonte mondiale di emissioni di gas serra, con carne e latticini responsabili di quasi il 60% di queste emissioni. L'adozione di diete più vegetali, anche parziali, può ridurre drasticamente l’impatto ambientale: secondo il rapporto IPCC 2019, una dieta mediterranea potrebbe far risparmiare fino a 3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno. Scegliere alimenti sostenibili, ridurre il consumo di carne e orientarsi verso diete più equilibrate non è solo un gesto verso l’ambiente, ma può contribuire a mitigare il senso di colpa e l’ansia legata alle proprie scelte di consumo, favorendo una relazione più sana con il cibo e con sé stessi. L’intreccio tra clima, psiche e nutrizione è complesso, ma sempre più evidente. Studi come quello condotto dalla SINU aprono nuove prospettive di comprensione, mostrandoci che per affrontare la crisi climatica non basta parlare di inquinamento: serve anche prendersi cura della salute mentale e delle emozioni che questo cambiamento genera, in particolare nei più giovani. Educare a un’alimentazione sana, sostenibile e consapevole non è solo un obiettivo nutrizionale: è un investimento sul benessere collettivo e sul futuro del pianeta.