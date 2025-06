Cosa fare contro il caldo record: strategie di sopravvivenza. Attenzione ai farmaci

Come da copione negli ultimi anni, il grande caldo è scoppiato anticipando l’inizio ufficiale dell’estate. A metà giugno è infatti già allarme da bollino rosso in diverse città italiane, alle quali si aggiungeranno presto tutte le altre: una condizione di rischio che non va assolutamente sottovalutata, come certificano le oltre 100 mila morti registrate in Europa nel biennio 2022-2023 proprio a causa delle alte temperature.

Ecco allora 10 dritte per aiutare il nostro organismo ad affrontare i giorni più torridi con una dieta reidratante e comportamenti che aiutano a sentirsi più freschi o almeno a gestire meglio le ore più calde della giornata.

1. Bere tanta acqua

L’Organizzazione mondiale della Sanità invita a bere 2-2,5 litri di acqua al giorno per la salute dell’organismo. Un consiglio che diventa un obbligo nei periodi più caldi, con l’attenzione di farlo regolarmente nell’arco della giornata.

2. Sfruttare anche le tisane

Per riuscire ad arrivare alla quantità di liquidi raccomandata, dando più gusto all’atto del bere, si può anche puntare su acque aromatizzate (alla frutta o magari al cetriolo) e tisane fredde (ai frutti di bosco, al sambuco, al karkadè, ma in commercio si trovano ormai diverse preparazioni “ad hoc” per la stagione calda).

Se si è degli sportivi o si ha la tendenza a sudare molto, sono anche utili le bevande a base di sali minerali, inevitabilmente persi con l’esercizio fisico o a causa dell’iperidrosi.

3. Mangiare frutta e verdura di stagione

La frutta di stagione assicura la necessaria quantità di vitamine, indispensabili per il buon funzionamento del metabolismo, e di preziosi sali minerali a partire da potassio e magnesio, altrettanto indispensabili per avere energia a dispetto del caldo ma che vengono facilmente persi con la sudorazione. Via libera quindi ad anguria, melone, pesche, albicocche, ciliegie & Co., che sono anche ricche d’acqua e contribuiscono quindi a una corretta reidratazione.

Per gli stessi motivi non devono mancare a tavola le verdure, crude o al vapore: cetrioli, pomodori, lattuga, zucchine, finocchi, carote sono a loro volta strategici per reidratare l’organismo, forniscono tante sostanze utili per combattere il fiaccamento da caldo e risultano anche facilmente digeribili.

4. Fare il pieno di proteine leggere

Le proteine sono i “mattoncini” dei muscoli: non possono mai mancare nel piatto, ma in estate è meglio assumerle con cibi leggeri. Bisogna allora preferire il pesce alla carne e dare spazio in tavola a uova sode, latticini magri e yogurt.

5. Evitare gli alcolici

Già da limitare in termini assoluti, gli alcolici vanno davvero ridotti al minimo nel periodo più caldo o ancor meglio evitati: oltre a essere di per sé un rischio per la salute, favoriscono la vasodilatazione e quindi la disidratazione, aumentando il rischio di andare incontro a un pericoloso colpo di calore.

Anche le bibite zuccherate e quelle con caffeina vanno drasticamente ridotte, perché alterano i meccanismi della sudorazione facendo così perdere ancora più liquidi.

6. Limitare al minimo cibi grassi e fritti

I cibi grassi e quelli fritti rallentano la digestione e aumentano il calore corporeo, quindi sono da limitare o addirittura da evitare nei giorni in cui la colonnina di mercurio schizza verso l’alto.

Nella lista dei “cibi no” ci sono poi anche gli insaccati e tutti gli alimenti molto salati (a partire da patatine e altri snack), perché favoriscono la disidratazione. Per l’aperitivo (possibilmente analcolico, come già raccomandato) meglio allora un bel pinzimonio di verdure fresche.

7. Mangiare poco, ma spesso

Come intuibile, le abbuffate sono bandite quando scoppia il caldo. I nutrizionisti consigliano invece di fare pasti piccoli, ma più frequenti e con i cibi “giusti”: in questo modo non solo si aiuta la digestione, ma si fornisce regolarmente energia all’organismo messo a dura prova dall’afa e dal calore eccessivo.

8. Vestirsi leggeri e anche comodi

Indossare abiti dai tessuti leggeri è un consiglio quasi ovvio, ma è utile che siano anche comodi per favorire la traspirazione. Ed è anche bene preferire capi dai colori chiari, che meno attirano i raggi solari.

Cappello e occhiali da sole sono altrettanto fondamentali quando si è all’aperto: per proteggere la testa da una possibile insolazione, ma anche per difendere la vista.

9. Fare sport nelle ore giuste

Fare sport è fondamentale per la salute, ma con il caldo può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Se ci si allena all’aperto, bisogna allora sfruttare le prime ore del mattino o le ultime prima del tramonto, quando le temperature sono più basse.

Inoltre, bisogna bere regolarmente anche durante l’attività fisica e - nel caso di training di più ore - prendersi ogni tanto una pausa all’ombra per far rinfrescare almeno parzialmente l’organismo sotto sforzo. Una raccomandazione, quest’ultima, che vale anche per chi fa lavori all’aperto.

10. Fare attenzione ai farmaci

Specie se si ha una patologia cronica, per la propria salute in estate va fatta anche attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, leggendo attentamente quando indicato sulla confezione. In linea generale, è bene tenere in frigorifero i medicinali per i quali è prevista una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C.