Bere caffè amaro ogni giorno: alleato di bellezza e segreto della longevità

Bere caffè amaro ogni giorno può rivelarsi un alleato per il nostro corpo. Fino a poco tempo fa sembrava un ‘must’ da intenditori, che da tempo demonizzano l’effetto delle zucchero nelle miscele pregiate perché copre il vero aroma del caffè. Ora i nutrizionisti svelano un altro beneficio: il caffè amaro aiuta a dimagrire, migliora l’umore, ha effetti benefici sul cervello e rende più belli.

Avvertenze per il consumo di caffè

Ma c’è un avvertenza. Il caffè amaro fa bene a patto che non si superino le 5 tazzine al giorno. Non è facile abituarsi al gusto intenso del caffè amaro, ma c’è un trucco: meglio abituarsi cominciando da una miscela Arabica 100% - che è meno forte e ha un gusto più ‘morbido’ - e ridurre gradualmente i cucchiaini di zucchero.

Dimagrimento e metabolismo

Il caffè amaro aiuta a dimagrire. È una bevanda rinvigorente che ha il potere di accelerare il metabolismo attraverso la termogenesi e lo smaltimento dei grassi. Un processo che aiuterebbe, secondo gli esperti, ad avere più chance nel perdere i chili in eccesso.

Benefici per l'umore e il cervello

Migliora l’umore e fa bene al cervello. Gli amanti del caffè lo sanno: annusare l’aroma fa subito casa. Al mattino è una spinta in più per alzarsi dal letto. Non è solo un’illusione della mente: la caffeina riduce lo stress, aumenta la resistenza degli sportivi, ci fa sentire più in forma e migliora l’umore.

Le sostanze psicoattive contenute nel caffè agiscono sulla memoria, sulle prestazioni intellettuali e velocizzano la risposta del cervello agli stimoli. Quindi, una tazzina di caffè senza zucchero migliora le abilità mentali. Lo sanno bene gli studenti sotto esame, costretti a interminabili ore di studio notturno. La caffeina, se assunta nelle giuste dosi, proteggerebbe il cervello da malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, controllando i sintomi come il tremore.

Segreti di longevità e bellezza

Caffè amaro: è il segreto della longevità? Essendo ricco di antiossidanti, il caffè amaro è un alleato della bellezza. Aiuta a combattere l’azione dei radicali liberi, responsabili di cellulite e invecchiamento precoce.

È anche una protezione in più per il cuore delle donne, riducendo il rischio di infarto e gli effetti negativi della menopausa. Chi beve quotidianamente qualche tazzina di caffè amaro (ma non troppe) avrebbe meno probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2, la cirrosi epatica e forse anche il tumore al fegato.