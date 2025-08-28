Effetto wow: perché l’emozione della meraviglia fa bene al cervello. Cosa dicono le neuroscienze

Provare meraviglia davanti a un paesaggio, a un cielo stellato o a una musica che ci sorprende è un’esperienza universale, ma solo negli ultimi anni la scienza ha iniziato a studiarla in profondità. In inglese si usa il termine awe, che unisce stupore e soggezione, capacità di incanto, sbalordimento. Non è soltanto un’emozione passeggera: la meraviglia attiva specifiche aree cerebrali, riduce lo stress e migliora la capacità di pensare in modo creativo. Psicologi e neuroscienziati hanno dimostrato che coltivare momenti di ‘awe’ nella vita quotidiana ha un impatto reale sulla salute del cervello e sul benessere generale.

L’awe nasce quando ci troviamo di fronte a qualcosa di molto più grande di noi, che sfida i nostri schemi abituali. Può essere il paesaggio di una montagna, un’opera d’arte, un evento naturale o anche un incontro umano inaspettato.

La psicologa Michelle Shiota, tra le prime a studiarne le caratteristiche, descrive la meraviglia come un’emozione che spinge la mente a ridefinire i propri modelli cognitivi, aprendo lo sguardo a nuove possibilità. È una sensazione di espansione, che costringe a riconoscere i propri limiti e allo stesso tempo amplifica il senso di connessione con il mondo.

Le neuroscienze stanno individuando i circuiti coinvolti. Il neurologo Marcus Raichle ha mostrato che durante l’awe si riduce l’attività della cosiddetta default mode network, la rete cerebrale attiva nei momenti di pensiero autoreferenziale, quando pensiamo a noi stessi, alla nostra autobiografia, al futuro, o fantastichiamo (mind wandering). Si tratta di una sorta di pausa dell’io narrante, funzionale per l’attivarsi di nuove connessioni neuronali e in grado di stimolare la flessibilità cognitiva.

Il professor Dacher Keltner, dell’Università di Berkeley, uno dei massimi esperti di meraviglia, spiega che l’awe produce un effetto di ridimensionamento dell’ego, portando a percepirsi parte di un tutto più grande. È questa combinazione di umiltà e apertura che rende l’awe così potente per la mente: un concetto che si avvicina al “sublime” in senso filsofico.

Per i pensatori come Edmund Burke e Immanuel Kant, il sublime nasce dall’incontro con ciò che è smisurato o grandioso — una montagna, il cielo stellato, il mare in tempesta — ed è capace di unire timore e attrazione, piccolezza individuale e grandezza interiore, attraverso un filo misterioso in grado di realizzare una connessione profonda fra noi e l’universo.

Gli effetti della meraviglia non si limitano al cervello. Studi condotti dalla psicologa Jennifer Stellar, dell’Università di Toronto, hanno dimostrato che chi sperimenta regolarmente la meraviglia presenta livelli più bassi di citochine infiammatorie, molecole associate allo stress e a molte patologie croniche.

Una ricerca di Virginia Sturm, dell’Università della California a San Francisco, ha mostrato che anche brevi passeggiate nella natura sono capaci di suscitare awe migliorando umore e benessere negli anziani. I risultati indicano che piccole dosi quotidiane di meraviglia hanno effetti misurabili sul corpo e sulla mente, rafforzano la salute mentale e fisica.

Rispetto al gruppo di controllo, a cui era stato chiesto di passeggiare, lo studio di Virginia Sturm sulle "passeggiate della meraviglia" (awe walks) ha dimostrato che chiedere a persone anziane di cercare attivamente la meraviglia durante le loro passeggiate settimanali produceva un aumento significativo delle emozioni positive e una riduzione dello stress.

Lo psicologo Paul Piff, dell’Università della California a Irvine, ha condotto esperimenti sui momenti di meraviglia evidenziando che i soggetti partecipanti tendevano a mostrare comportamenti più cooperativi e altruistici.

Si tratta di un meccanismo che riguarda la riduzione dell’ego, la quale favorisce atteggiamenti pro-sociali, che ci spingono a sentirci parte di un insieme più grande. È un effetto che trova conferma anche in ricerche sul campo: esperienze di awe condivise, come concerti o eventi naturali, rafforzano i legami sociali e aumentano la disponibilità ad aiutare gli altri.

Uno degli aspetti più interessanti dei momenti di meraviglia riguarda il rapporto con la creatività. L’awe stimola il pensiero divergente, la capacità di generare idee nuove e originali. Secondo Keltner e Piff, la sospensione momentanea dell’ego permette di abbandonare i percorsi abituali del pensiero e di immaginare soluzioni alternative.

In esperimenti condotti su studenti universitari, coloro che erano stati esposti a esperienze capaci di suscitare meraviglia ottenevano risultati migliori in test di creatività e problem solving rispetto ai gruppi di controllo.

Attenzione, la meraviglia non ha a che fare solo le emozione vissute come piacevoli e positive. Si tratta di un motore cognitivo con implicazioni concrete per l’apprendimento e l’innovazione.

Non occorre scalare montagne o assistere a eventi straordinari per provare meraviglia. Anzi, la vera sfida è allenarsi a cercare la meraviglia nel nostro quotidiano. Durante la primissima infanzia è qualcosa che viene facilissimo: da bambini tutto è meraviglia. Poi accade che subentrino adulti o bambini più grandi che tendono a sminuire la nostra meraviglia: la società, la scuola, la crescita stessa, tutto sembra concorrere nel dirci che rischiamo di apparire ingenui quando ci mostriamo così.

Anche da adulti continuiamo ad annullare i nostri momenti di meraviglia e nascondere le emozioni più profonde, nel timore di sembrare inopportuni, esagerati o fuori luogo. Invece, lo stupore autentico è sacro, come insegna la saggezza ancestrale del mondo. Coltivare momenti di meraviglia è un atto di resistenza e ribellione, un’azione di profonda consapevolezza. Un allenamento e una medicina.

Passeggiare nella meraviglia, lasciarsi pervadere dalle emozioni di fronte alla natura, mettere attenzione in tutto ciò che è capace di farci sorridere, raccogliere ogni dettaglio con consapevolezza, da un brano musicale alla prossima cosa bella capace di scuoterci: coltivare quotidianamente l’awe significa allenare la capacità di aprirsi e lasciarsi sorprendere.

In un mondo dominato da ansia, fretta e iperconnessione, la meraviglia rappresenta una risorsa preziosa. Non è evasione, bensì un modo diverso di rapportarsi alla realtà. I neuroscienziati concordano: coltivare awe riduce lo stress, rafforza la coesione sociale e stimola la creatività.

È un’emozione che ci ricorda il nostro posto nel mondo, capace di migliorare la vita individuale e collettiva. In un’epoca in cui il tempo sembra accelerare, rallentare per stupirsi diventa un gesto rivoluzionario.