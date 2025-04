Andare in bicicletta fa bene agli anziani: i più longevi non hanno la patente

Non è certo una scoperta che pedalare sia un’attività aerobica che fa bene alla salute anche quando si è avanti con gli anni, favorendo la longevità. Ma uno studio condotto in Giappone ha scoperto qualcosa di più: andare in bici fa bene soprattutto agli anziani... che vanno solo in bici, ovvero che non guidano l’automobile.

Lo studio

Analizzando i dati riferiti a quasi 10.000 uomini e donne con età media di circa 74 anni, lo studio ha cercato di fotografare il rapporto tra utilizzo della bici, richiesta di cure mediche e decessi nell’arco del decennio 2013-2023.

Quanto emerso ha confermato quello che si poteva supporre sulla base di studi precedenti condotti in diversi altri Paesi: pedalare regolarmente aiuta a mantenersi in salute. Per la precisione: nel corso del periodo preso in esame gli anziani amanti della bicicletta hanno fatto registrare un rischio inferiore di aver bisogno di cure mediche come di andare incontro a un decesso rispetto ai loro coetanei che non usavano la bici o che avevano smesso di farlo.

Il dato a sorpresa

La nota a sorpresa è venuta però dalla decisione dei ricercatori giapponesi di considerare anche un particolare gruppo di anziani: quelli che andavano in bicicletta, ma non guidavano. E che alla fine sono risultati anche quelli maggiormente beneficiati dal pedalare, dal momento che presentavano un rischio di malattia o di morte ancora più basso di tutti gli altri ciclisti e anche se avevano iniziato ad andare in bici negli anni successivi al 2013.

I vantaggi della bici per la salute

Rinunciare non appena possibile all’automobile per muoversi in bicicletta pare allora una mossa doppiamente strategica per la salute.

Pedalare, anche a ritmo moderato, favorisce la circolazione, aiuta a mantenere un buon tono muscolare a dispetto dell’età e sollecita positivamente le articolazioni degli arti inferiori, senza sovraccaricarle. Benefici fisici ai quali si aggiungono quelli psicologici: andare in bici all’aria aperta migliora infatti l’umore e favorisce la socializzazione, contrastando solitudine e stress, possibili cause di demenza senile.