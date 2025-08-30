Riaccendere l'intelligenza: ecco la ‘ginnastica’ del cervello contro l'analfabetismo funzionale

In Italia l’analfabetismo funzionale è ancora un problema. O meglio, una sfida da vincere. Come sappiamo, non si tratta dell’incapacità a leggere o scrivere, bensì della difficoltà a comprendere, interpretare e utilizzare in modo critico le informazioni. E, numeri alla mano, oltre un terzo della popolazione adulta incontra ostacoli nel comprendere testi complessi, modulistica amministrativa o istruzioni quotidiane. Ma come si può combattere questa ‘battaglia’?

Allenare il cervello a riaccendere l’intelligenza

Allenando il cervello a “riaccendere l’intelligenza” come spiega Massimo Arattano, primo ricercatore presso il CNR Irpi, che ha curato la ricerca ‘Preservare la qualità della conoscenza e dell’informazione scientifiche’ (condotta in collaborazione con ‘Sapercapire’): “Siamo riusciti a isolare quei gesti cognitivi che sono implicati proprio nel processo di comprensione di apprendimento e abbiamo individuato quelli che, attraverso una analogia sportiva, abbiamo battezzato ‘i fondamentali dell'apprendimento’ cioè quelle quei gesti e quelle capacità cognitive che possono essere spiegati ad un ragazzo e alle soprattutto allenati”.

Così, i ricercatori hanno provato a chiedere ad una serie di laureandi di esprimere un concetto semplice che ha imparato da bambino. “Lo abbiamo fatto con domande semplici tipo: ‘che cosa è un soffitto?’, oppure ‘cosa è un pavimento?’: abbiamo chiesto di rispondere in modo chiaro ma esaustivo e ci siamo accorti che c’erano enormi difficoltà. Ma ci siamo anche resi conto che, dopo qualche ora di allenamento con quesiti simili, le capacità degli studenti di scrivere ed esprimersi miglioravano sensibilmente”.

Come migliorare la capacità comunicativa

Un allenamento utile anche per chi possiede titoli di studi elevati come la laurea e con alcuni esercizi pratici che si possono eseguire anche a casa. “Abbiamo strutturato dei corsi specifici per insegnare i fondamenti teorici e gli esercizi individuati durante le ricerche. I corsi sono già stati proposti come parte dell'offerta formativa della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino. Abbiamo dimostrato come sia possibile migliorare la capacità comunicativa di un individuo, anche in relazione a temi complessi e tecnici, rendendolo capace di comunicare con audience di qualunque tipo, inclusi bambini in tenera età” conclude il ricercatore.

Che cosa è l’analfabetismo funzionale

Nel 1984, l’Unesco ha definito l’analfabetismo funzionale come “la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità”. Se in Italia riguarda oltre un adulto su tre, a livello globale i numeri fanno impressione: si stima che colpisca circa 773 milioni di persone. Nel nostro Paese, l’elevata percentuale di analfabeti funzionali è legata anche a una generale mancanza di interesse e stimoli esterni, come la lettura di libri e giornali, e la scarsa frequentazione di eventi culturali. Un problema serio, per il quale però potrebbe bastare un po’ di allenamento, proprio come si fa per il proprio fisico.

Un altro obiettivo importante: ridurre la dispersione scolastica

Una questione, quella dell’analfabetismo funzionale, che si lega a doppio filo con un’altra piaga, quella della dispersione scolastica. Già, perché, nonostante un trend in diminuzione, nel nostro Paese resta in doppia cifra a quota 10,5%. Per contestualizzare questo dato, l’agenda Europa 2020 aveva previsto di contenere entro il 10% la quota di giovani tra 18 e 24 anni che hanno lasciato la scuola con al massimo la licenza media. Dopo la pandemia questa soglia è stata abbassata al 9%.