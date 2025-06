Allarme caldo, i medici Sima: “Serio pericolo per la salute”. Come proteggersi: la guida degli esperti

Perugia, 12 giugno 2025 – È in arrivo un’ulteriore impennata delle temperature in molte città italiane. Il picco da record con un caldo da bollino rosso è previsto a Perugia, Bolzano e Campobasso. “Serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti", spiegano gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima).

È già scattato l’allarme degli esperti rispetto alle ripercussioni sul corpo umano di questo repentino rialzo delle temperature che sta coinvolgendo diverse città. "Il caldo eccessivo – spiega il presidente Sima, Alessandro Miani – determina problemi sanitari perché può alterare il sistema di regolazione d ella temperatura corporea”. Ecco quali sono i rischi da tenere sotto controllo e come evitare complicazioni.

I rischi del caldo eccessivo

"Il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in determinate condizioni ambientali questo non è sufficiente: una umidità eccessiva impedisce al sudore di evaporare, con il calore corporeo che aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare organi vitali e il cervello”, continua Miani. "Temperature eccessivamente elevate – sottolinea – possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti".

Tra i disturbi legati al caldo i più frequenti sono insolazione, crampi causati da una perdita di sodio, edema causato da una ritenzione di liquidi negli arti; congestione causata dall'assunzione di bevande ghiacciate in un organismo surriscaldato; disidratazione; colpo di calore.

Consigli pratici per difendersi dal caldo

La Società italiana di medicina ambientale diffonde – in una sua nota – una guida con i consigli pratici per difendersi dal caldo.