8 marzo, come prendersi cura di sè: la ‘beauty routine’ per il corpo e la mente

L’8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna, una definizione, voluta dall’Onu, che ne sottolinea il ruolo fondamentale nella società. E se è vero che questo giorno da sempre fa rima con mimosa e che i fiori sono sempre graditi, altrettanto lo è che, tra casa, lavoro, famiglia e studio, le occasioni di stress e tensione ogni giorno possono essere pressoché infinite.

Di conseguenza, il vero desiderio femminile è avere del tempo per prendersi cura di sé, per amarsi e per sentirsi a proprio agio nel mondo. Un’azione che, sebbene possa sembrare egoistica, altro non significa che avere la possibilità di concedersi istanti di benessere che fanno bene al corpo, alla mente e all’anima.

Libera la mente…anche con il profumo

Quante volte si vorrebbe prendere una pausa per liberare la mente e ritrovare un po’ di pace e relax ma non si è mai passati dalla fantasia all’azione? Questo è il momento giusto per partecipare a una lezione di yoga o di tecniche di rilassamento perfetto lo stretchimg che rilassa anche la muscolatura) per fare esercizi di respirazione, per concedersi il piacere di meditare o di leggere un buon libro o, semplicemente, per trascorrere del tempo nella natura. Tutti poi conosciamo il potere dei profumi degli aromi per rilassare il corpo e, soprattutto, lo spirito. Le boutique che vendono fragranze artistiche sono luoghi che conquistano tutti i sensi e molte offrono percorsi olfattivi guidati alla scoperta dell’affascinante mondo delle essenze. Un’esperienza originale e insolita perfetta per iniziare con lo spirito giusto una total immersion nelle coccole beauty da provare in questo giorno speciale.

Day Spa o hammam?

Per concedersi un boost di relax si può optare per un intera giornata al femminile (da condividere magari con le amiche). Molti centri propongono pacchetti Day Spa, percorsi wellness Ladies Only e addirittura ingressi speciali notturni con tanto di party bordo piscina (termale, ovviamente). Se è possibile staccare la spina solo per un paio d’ore, un’alternativa altrettanto rilassante e piacevole è vivere un’esperienza da “Mille e una notte” in un hamman, dove, tra antichi rituali e nuvole di vapore, tensioni e stress si dissolvono.

Coccole beauty

Casa dolce casa, si dice. Perché quindi non trasformala in un’esclusiva oasi beauty? Per il corpo, nulla è più rigenerante di un bagno con oli essenziali dissolti nell’acqua o di una doccia preceduta da uno scrub levigante dalla texture ricca e cremosa, con sali marini o cristalli di zucchero e attivi trattanti, che renderà la pelle serica e levigata. Per il viso, invece, si può iniziare prendendosi il tempo di riscoprire tutti passaggi di una skincare routine degna di questo nome.

Scrub e maschera

Detersione (meglio se doppia), scrub e maschera, da scegliere in base alle necessità della pelle, sono il primo step. Poi, viene il siero, da picchiettare con la punta delle dita o per farlo, penetrare più in profondità, da stendere con un massaggiatore a sfera o a rullo che, esercitando un’azione linfodrenante, sgonfia e rimodella il viso.

D’obbligo poi, per uno sguardo fresco e giovane, applicare i patch a base di alghe e caffeina o un prodotto contorno occhi specifico per cancellare borse, occhiaie, segni di stanchezza e rughette d’espressione.

Occhi da star con i roller effetto lifting

Per un’azione ancora più intensa meglio applicarlo con un eye roller conservato in frigorifero. Infine, la crema giorno, quella abituale o, per avvalersi di un istantaneo effetto lifting, con formula “neuro-glow”, ovvero a base di attivi tensori e peptidi biomimetici, che mimando le funzioni di molecole come il botulino o l’acido ialuronico, esercitano una tensione superficiale, levigano, minimizzano i segni del tempo e ridisegnano l’ovale del viso.

Il segreto nel rullo di giada

Per renderne l’applicazione un rito esclusivo, basta stenderla con sfioramenti e digitopressioni dal centro del viso verso l’esterno e verso l’alto o ricorrere al Gua Sha, una tecnica di massaggio che affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese. Utilizzando una pietra o un rullo di giada (ma anche di quarzo o nefrite), stimola le zone dove l’energia ristagna promuovendo il drenaggio linfatico e riattivando la circolazione e la produzione collagene. Migliorano quindi, l’elasticità e il tono dei tessuti, le rughe si attenuano l’incarnato diventa più roseo e luminoso.