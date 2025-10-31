Veg Day, più energia e meno infiammazioni: perché la dieta vegetariana fa bene alla salute

C’è un filo che lega l’alimentazione alla vitalità quotidiana e al livello di benessere che percepiamo: ciò che mangiamo influenza la nostra energia e ha effetto sullo stato infiammatorio del corpo.

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha rivolto un’attenzione crescente al ruolo dell’infiammazione cronica di basso grado, un processo silenzioso ma costante che accompagna molte patologie moderne. Sempre più studi mostrano che l’accumulo di molecole infiammatorie nel tempo è strettamente legato ai meccanismi dell’invecchiamento cellulare — un fenomeno definito in letteratura “inflammaging” — e può contribuire a disturbi cardiovascolari, metabolici e articolari, accelerando la degenerazione dei tessuti.

Sempre più ricerche mostrano che un’alimentazione prevalentemente vegetale può ridurre l’infiammazione cronica e migliorare il benessere generale. Questo non significa dover diventare vegani, ma cogliere ispirazione dalla dieta vegana e vegetariana per introdurre buone abitudini nell’alimentazione. Un piccolo passo alla volta può tradursi in più energia e meno infiammazioni silenziose, che spesso si nascondono dietro disturbi comuni come il mal di schiena, la stanchezza persistente o i dolori articolari diffusi.