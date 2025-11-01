World Vegan Day: che cosa significa e perché non riguarda solo l’alimentazione
La Giornata mondiale del veganesimo si celebra il 1° novembre per promuovere uno stile di vita contro lo sfruttamento animale. Essere vegani, una una filosofia che va oltre la tavola
Il primo giorno di novembre si celebra in tutto il mondo il World Vegan Day. La Giornata Mondiale Vegan è stata istituita nel 1994 dalla Vegan Society del Regno Unito per ricordare il cinquantesimo anniversario della sua fondazione. L’obiettivo è promuovere la conoscenza del movimento vegan e sensibilizzare sul legame tra alimentazione, salute, ambiente e rispetto per gli animali.
Negli anni la ricorrenza è diventata anche un’occasione di riflessione più ampia sul consumo consapevole e sul modo in cui le nostre scelte quotidiane incidono sul pianeta. Novembre è considerato anche il World Vegan Month, un mese di eventi, campagne e incontri dedicati alla cultura vegana in tutto il mondo. È un momento per sperimentare, anche solo per qualche giorno, un approccio più sostenibile al cibo e ai consumi osservandone gli effetti sulla nostra qualità di vita.
Alimentazione vegana: che cosa include e che cosa esclude
L’alimentazione vegana esclude completamente i prodotti di origine animale, non solo carne e pesce, ma anche tutti i derivati come uova, latte, formaggi, burro, miele e gelatina. Quest’ultima, per esempio, è spesso utilizzata in dolci, caramelle e dessert industriali, ma deriva dal collagene animale.
Allo stesso modo, anche alimenti apparentemente “vegetali”, come alcuni gelati, prodotti da forno o snack confezionati, possono contenere ingredienti di origine animale nascosti nelle etichette, come siero di latte o additivi ottenuti da grassi animali.
Essere vegani significa leggere con attenzione le etichette alimentari e scegliere alternative di origine vegetale. Preferire legumi, cereali integrali e frutta secca come fonte proteica in realtà rappresenta una consuetudine di vita antica: è importante ricordare che per secoli il consumo di carne è stato occasionale, in piccole quantità e in occasioni speciali.
Dal punto di vista nutrizionale, una dieta veg ben bilanciata può apportare benefici per la salute: riduzione del colesterolo, miglior controllo del peso corporeo e minore rischio di alcune patologie croniche. Fondamentale è organizzare l’alimentazione in modo consapevole, garantendo un corretto apporto di vitamina B12, ferro, calcio, zinco e vitamina D, che nelle diete onnivore provengono soprattutto da alimenti animali.
Uno degli errori più comuni di chi si avvicina a un’alimentazione vegetariana è sostituire la carne con un eccesso di pasta e formaggi, creando un equilibrio sbilanciato tra carboidrati e grassi saturi. È una scorciatoia frequente, che nel tempo può portare a carenze di ferro e proteine. La scelta vegana, invece, spinge a prestare maggiore attenzione alla varietà degli ingredienti, imparando a combinare legumi, cereali integrali e verdure di stagione per ottenere pasti completi e nutrienti.
Il risultato di una buona alimentazione — vegana o meno — dovrebbe essere un piatto bilanciato e colorato, ricco di fibre, vitamine e sali minerali, in cui ogni elemento contribuisce in modo armonico al benessere dell’organismo.
La differenza tra vegetariano e vegano
Spesso i due termini vengono confusi, ma esistono differenze sostanziali. Nella dieta vegetariana vengono esclusi carne e pesce: sono, invece, previsti alimenti di derivazione animale come latte, formaggi, yogurt, burro e uova. Chi segue un’alimentazione vegana, invece, elimina completamente qualsiasi prodotto di origine animale, sia diretto che indiretto, adottando una scelta etica e alimentare più radicale. La filosofia vegana si basa su una visione di rispetto assoluto per gli animali e sull’idea di ridurre il più possibile la sofferenza e lo sfruttamento, in ogni ambito della vita quotidiana.
La filosofia vegan
Essere vegan non significa soltanto cambiare alimentazione, ma abbracciare una filosofia di vita basata sul principio della nonviolenza verso gli animali. L’idea è ridurre, per quanto possibile, ogni forma di sfruttamento o sofferenza animale in qualsiasi ambito della vita quotidiana.
Si tratta di una visione etica che riguarda le nostre scelte nell’ambito della moda, gli oggetti di casa o gli accessori. Dietro c’è l’impegno al rispetto, empatia e responsabilità verso gli esseri viventi e l’ambiente.
Un messaggio prezioso che arriva dal World Vegan Day e dall’esperienza maturata negli ultimi anni è che non serve appartenere a una categoria per adottare scelte più consapevoli. La filosofia vegan non è esclusiva di chi la segue in modo integrale: può ispirare ognuno di noi a ridurre l’impatto delle proprie abitudini quotidiane.
La chiave per un futuro più sostenibile, riguarda tutti. Dalla filosofia vegan possiamo imparare a selezionare capi di moda differenti, per esempio accessori senza l’utilizzo di cuoio oppure realizzati con pelli sintetiche, oltre a scegliere, per esempio, di non acquistare prodotti che derivano da allevamenti intensivi o sperimentazioni sugli animali.
Anche la scelta dei trucchi e make up non è esente da responsabilità. Moltissimi sono ancora i prodotti, delle grandi case più note sul mercato, che sperimentano sugli animali, ma negli ultimi anni la produzione ha iniziato a creare linee senza ingredienti di origine animale né sperimentazione sugli animali, segno che le scelte delle persone nel tempo hanno iniziato a creare dibattito.
L’offerta di prodotti cruelty free e vegan, dalle scelte alimentari all’ambito beauty, è in crescita costante, un segnale che negli ultimi anni l’attenzione dei consumatori ha spinto ogni settore produttivo verso una maggiore trasparenza e sostenibilità.
Benefici per l’ambiente
Insieme agli effetti sulla salute, la scelta vegana presenta un impatto positivo anche sull’ambiente. Gli allevamenti intensivi sono tra le principali fonti di emissioni di gas serra, oltre a richiedere grandi quantità di acqua e suolo per la produzione di mangimi e foraggi. Adottare un’alimentazione a base vegetale contribuisce a ridurre l’impronta ecologica individuale, limitando il consumo di risorse naturali e l’inquinamento delle acque.
Secondo stime pubblicate dal World Resources Institute (WRI) uno spostamento globale verso diete più vegetali, riducendo il consumo di carne e latticini, potrebbe contribuire a ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra legate al sistema alimentare entro metà secolo. Alcuni scenari modellati dal WRI e da studi pubblicati su Nature Food mostrano che sostituire anche solo una parte delle proteine animali con quelle vegetali può ridurre fino a un terzo l’impatto climatico del settore, rendendo la transizione alimentare uno dei pilastri della mitigazione del cambiamento climatico.