World Vegan Day: che cosa significa e perché non riguarda solo l’alimentazione

Il primo giorno di novembre si celebra in tutto il mondo il World Vegan Day. La Giornata Mondiale Vegan è stata istituita nel 1994 dalla Vegan Society del Regno Unito per ricordare il cinquantesimo anniversario della sua fondazione. L’obiettivo è promuovere la conoscenza del movimento vegan e sensibilizzare sul legame tra alimentazione, salute, ambiente e rispetto per gli animali.

Negli anni la ricorrenza è diventata anche un’occasione di riflessione più ampia sul consumo consapevole e sul modo in cui le nostre scelte quotidiane incidono sul pianeta. Novembre è considerato anche il World Vegan Month, un mese di eventi, campagne e incontri dedicati alla cultura vegana in tutto il mondo. È un momento per sperimentare, anche solo per qualche giorno, un approccio più sostenibile al cibo e ai consumi osservandone gli effetti sulla nostra qualità di vita.

L’alimentazione vegana esclude completamente i prodotti di origine animale, non solo carne e pesce, ma anche tutti i derivati come uova, latte, formaggi, burro, miele e gelatina. Quest’ultima, per esempio, è spesso utilizzata in dolci, caramelle e dessert industriali, ma deriva dal collagene animale.

Allo stesso modo, anche alimenti apparentemente “vegetali”, come alcuni gelati, prodotti da forno o snack confezionati, possono contenere ingredienti di origine animale nascosti nelle etichette, come siero di latte o additivi ottenuti da grassi animali.

Essere vegani significa leggere con attenzione le etichette alimentari e scegliere alternative di origine vegetale. Preferire legumi, cereali integrali e frutta secca come fonte proteica in realtà rappresenta una consuetudine di vita antica: è importante ricordare che per secoli il consumo di carne è stato occasionale, in piccole quantità e in occasioni speciali.

Dal punto di vista nutrizionale, una dieta veg ben bilanciata può apportare benefici per la salute: riduzione del colesterolo, miglior controllo del peso corporeo e minore rischio di alcune patologie croniche. Fondamentale è organizzare l’alimentazione in modo consapevole, garantendo un corretto apporto di vitamina B12, ferro, calcio, zinco e vitamina D, che nelle diete onnivore provengono soprattutto da alimenti animali.

Uno degli errori più comuni di chi si avvicina a un’alimentazione vegetariana è sostituire la carne con un eccesso di pasta e formaggi, creando un equilibrio sbilanciato tra carboidrati e grassi saturi. È una scorciatoia frequente, che nel tempo può portare a carenze di ferro e proteine. La scelta vegana, invece, spinge a prestare maggiore attenzione alla varietà degli ingredienti, imparando a combinare legumi, cereali integrali e verdure di stagione per ottenere pasti completi e nutrienti.

Il risultato di una buona alimentazione — vegana o meno — dovrebbe essere un piatto bilanciato e colorato, ricco di fibre, vitamine e sali minerali, in cui ogni elemento contribuisce in modo armonico al benessere dell’organismo.

Spesso i due termini vengono confusi, ma esistono differenze sostanziali. Nella dieta vegetariana vengono esclusi carne e pesce: sono, invece, previsti alimenti di derivazione animale come latte, formaggi, yogurt, burro e uova. Chi segue un’alimentazione vegana, invece, elimina completamente qualsiasi prodotto di origine animale, sia diretto che indiretto, adottando una scelta etica e alimentare più radicale. La filosofia vegana si basa su una visione di rispetto assoluto per gli animali e sull’idea di ridurre il più possibile la sofferenza e lo sfruttamento, in ogni ambito della vita quotidiana.

Giornata Mondiale Vegan

Essere vegan non significa soltanto cambiare alimentazione, ma abbracciare una filosofia di vita basata sul principio della nonviolenza verso gli animali. L’idea è ridurre, per quanto possibile, ogni forma di sfruttamento o sofferenza animale in qualsiasi ambito della vita quotidiana.

Si tratta di una visione etica che riguarda le nostre scelte nell’ambito della moda, gli oggetti di casa o gli accessori. Dietro c’è l’impegno al rispetto, empatia e responsabilità verso gli esseri viventi e l’ambiente.

Un messaggio prezioso che arriva dal World Vegan Day e dall’esperienza maturata negli ultimi anni è che non serve appartenere a una categoria per adottare scelte più consapevoli. La filosofia vegan non è esclusiva di chi la segue in modo integrale: può ispirare ognuno di noi a ridurre l’impatto delle proprie abitudini quotidiane.

La chiave per un futuro più sostenibile, riguarda tutti. Dalla filosofia vegan possiamo imparare a selezionare capi di moda differenti, per esempio accessori senza l’utilizzo di cuoio oppure realizzati con pelli sintetiche, oltre a scegliere, per esempio, di non acquistare prodotti che derivano da allevamenti intensivi o sperimentazioni sugli animali.

Anche la scelta dei trucchi e make up non è esente da responsabilità. Moltissimi sono ancora i prodotti, delle grandi case più note sul mercato, che sperimentano sugli animali, ma negli ultimi anni la produzione ha iniziato a creare linee senza ingredienti di origine animale né sperimentazione sugli animali, segno che le scelte delle persone nel tempo hanno iniziato a creare dibattito.

L’offerta di prodotti cruelty free e vegan, dalle scelte alimentari all’ambito beauty, è in crescita costante, un segnale che negli ultimi anni l’attenzione dei consumatori ha spinto ogni settore produttivo verso una maggiore trasparenza e sostenibilità.

Insieme agli effetti sulla salute, la scelta vegana presenta un impatto positivo anche sull’ambiente. Gli allevamenti intensivi sono tra le principali fonti di emissioni di gas serra, oltre a richiedere grandi quantità di acqua e suolo per la produzione di mangimi e foraggi. Adottare un’alimentazione a base vegetale contribuisce a ridurre l’impronta ecologica individuale, limitando il consumo di risorse naturali e l’inquinamento delle acque.

Secondo stime pubblicate dal World Resources Institute (WRI) uno spostamento globale verso diete più vegetali, riducendo il consumo di carne e latticini, potrebbe contribuire a ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra legate al sistema alimentare entro metà secolo. Alcuni scenari modellati dal WRI e da studi pubblicati su Nature Food mostrano che sostituire anche solo una parte delle proteine animali con quelle vegetali può ridurre fino a un terzo l’impatto climatico del settore, rendendo la transizione alimentare uno dei pilastri della mitigazione del cambiamento climatico.