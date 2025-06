Verdure a foglia verde: proteggono le donne da aterosclerosi e fratture ossee

Si sa che la verdura fa bene a tutti. Ma una nuova ricerca pone l’accento sui benefici assicurati alle donne nella terza età da un regolare consumo di quella verde: una maggiore protezione per il cuore come per le ossa.

La dose raccomandata e perché

Condotto dall’australiana Edith Cowan University (ECU), dall'University of Western Australia e dal Danish Cancer Institute su 1.436 anziane, lo studio ha in particolare evidenziato l’efficacia di una dieta ricca di verdure a foglia verde nel contrastare l’aterosclerosi e altre malattie cardiovascolari asintomatiche che sono frequentemente alla base di ictus e infarto.

Il segreto delle verdure a foglia verde a favore del cuore? Spinaci, cavolo riccio, broccoli e bietole hanno un alto contenuto di vitamina K1, utile per prevenire i processi di calcificazione vascolare all’origine di diverse patologie cardiache. "È importante notare che le donne da noi osservate che grazie alla dieta avevano un apporto maggiore di vitamina K1, presentavano anche un minore ispessimento dei vasi sanguigni del collo, che rappresenta un importante indicatore di aterosclerosi”, hanno dichiarato gli autori dello studio.

La dose consigliata è di una tazza e mezza di verdure a foglia verde al giorno: una quantità tanto facile da inserire nella dieta quanto preziosa per difendere il cuore dalle conseguenze dell’aterosclerosi. E non solo: nel loro lavoro pubblicato sull’European Journal of Nutrition, i ricercatori evidenziano infatti che la vitamina K1 concorre a mantenere in salute l’apparato muscolo-scheletrico, contribuendo in particolare a rendere più resistenti le ossa in età avanzata.

Vantaggi per tutti e a ogni età

Particolarmente raccomandate nella dieta delle donne anziane, le verdure a foglia verde sono comunque preziose alleate della salute a qualsiasi età e per entrambi i sessi. Sono ricchissime di vitamine A, C, K e folati, utili per il buon funzionamento del sistema immunitario, per una corretta coagulazione, per la rigenerazione cellulare e anche per la vista.

Fornendo buone dosi di carotenoidi e antiossidanti, le verdure a foglia verde contribuiscono a contrastare gli stati infiammatori così come a prevenire le malattie cardiovascolari e i tumori. Mentre l’alta concentrazione di minerali essenziali (ferro, calcio, magnesio, potassio) rende le ossa più forti, oltre ad assicurare il giusto equilibrio idrosalino e un corretto trasporto di ossigeno ai tessuti. Infine, l’elevato contenuto di fibre promuove una buona digestione, la regolarità intestinale e il benessere del microbiota.