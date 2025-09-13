Vaping, porta d’ingresso all’uso della sigaretta

Il vaping tra gli adolescenti non è un’alternativa innocua al fumo tradizionale, ma può agire come una “porta d’ingresso” verso l’uso di sigarette e una serie di altri rischi per la salute. A suggerirlo è una nuova e ampia revisione di studi condotta da ricercatori dell’Università di York e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Tobacco Control. L’analisi, ha esaminato 56 revisioni di studi precedenti che hanno coinvolto milioni di giovani in 14 Paesi.