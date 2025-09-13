Un webinair dedicato alle soluzioni più avanzate

Un webinar interattivo dedicato alle soluzioni avanzate di Digital Pathology, la tecnologia in grado di definire un vetrino digitale per effettuare una diagnosi più approfondita, rivoluzionando così il lavoro dei reparti di Anatomia Patologica. È quello organizzato da Siemens Healthineers dal titolo ’Digital Pathology: digitalizzazione del workflow dell’Anatomia Patologica’, in cui è stato possibile interagire in tempo reale con la relatrice, inoltrare domande e scaricare materiale di approfondimento per un’esperienza formativa completa e interattiva.

"La trasformazione digitale in Anatomia Patologica va oltre la digitalizzazione del vetrino – è stato ricordato durante il webinar –. Per sfruttare appieno la digitalizzazione, è necessaria una soluzione scalabile e che si adatti ai processi e ai sistemi di refertazione. Una soluzione in grado di utilizzare i dati di altri reparti e garantire che tutte le informazioni pertinenti siano accessibili, aumentando la produttività del personale senza aumentare il carico di lavoro".

G.D.C.