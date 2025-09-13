Un pacemaker cranico per curare l’epilessia
Padova si conferma capofila in Italia per la nuova medicina che applica le tecnologie di frontiera anche in ambiti delicati...
Padova si conferma capofila in Italia per la nuova medicina che applica le tecnologie di frontiera anche in ambiti delicati quali la neurochirurgia. È il caso dell’innovativo intervento di cura dell’epilessia portato a termine con successo dall’equipe della Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale, diretta dal professor Luca Denaro, per la prima volta in Italia. I medici dell’équipe padovana hanno impiantato uno stimolatore epicranico in un giovane paziente affetto da epilessia resistente ai farmaci.