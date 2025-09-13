Un pacemaker cranico per curare l’epilessia

Padova si conferma capofila in Italia per la nuova medicina che applica le tecnologie di frontiera anche in ambiti delicati quali la neurochirurgia. È il caso dell’innovativo intervento di cura dell’epilessia portato a termine con successo dall’equipe della Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale, diretta dal professor Luca Denaro, per la prima volta in Italia. I medici dell’équipe padovana hanno impiantato uno stimolatore epicranico in un giovane paziente affetto da epilessia resistente ai farmaci.