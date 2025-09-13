Tempo di palestra: "Seguire le regole evita i traumi"

È tempo, dopo le vacanze estive, di ripresa sia lavorativa che sportiva. Tutti possono fare attività sportiva. Se ben fatta anche l’anziano ne beneficia sul piano psicologico e fisico coltivando i rapporti con gli altri e migliorando quello con se stesso. Soprattutto quando si fa attraverso i pesi nel tentativo di costruire una buona muscolatura bisogna avere alcune regole.

Si deve seguire un criterio particolare di gradualità, e come insegnavano i latini ‘natura non facit saltus’ ovvero la natura non fa salti, che si assimila al nostro "presto e bene non stanno insieme". Gli infortuni nella pesistica attengono a questo primo approccio di faciloneria sportiva e possono includere lesioni acute e croniche che colpiscono le spalle, la parte bassa della schiena e le ginocchia, a causa anche di carichi eccessivi, sovrallenamento, posture scorrette, mancanza di riscaldamento e movimenti improvvisi.

Dai alcuni studi emerge come gli infortuni muscolari e tendinei sono dominanti: i primi sono il 20%, i secondi il 25%. Per prevenire questi infortuni occorre mantenere una buona postura e tecnica, aumentare gradualmente i carichi e ascoltare il proprio corpo, fermandosi in caso di dolore, eseguire una consulenza professionale a titolo preventivo o curativo. Alessio Nencetti, uno dei massimi esperti che gestisce diverse palestre in Toscana e uno dei primi a sperimentare attrezzature all’avanguardia, fornisce pareri rassicuranti in materia: "Gli esercizi con pesistica diventano pericolosi solo in caso di errori rivolti a ottenere risultati prematuri abusando della nostra predisposizione fisica. Con una buona preparazione culturale individuale o con l’aiuto di un’adeguata consulenza in casi particolari, si può arrivare a risultati di piena soddisfazione fisica e psicologica. La maggioranza dei partecipanti si presenta oggi con una precisa volontà di miglioramento fisico, abbinata anche all’aspetto giocoso di un lavoro fatto in comune nell’ambito di palestre appositamente organizzate. È loro interesse non incorrere in infortuni pregiudizievoli delle attività future sia sportive che lavorative".

Nel caso il dolore arrivasse si può intervenire con il riposo, ghiaccio, compressione, elevazione dell’arto e pomata antiflogistica. Se poi non passa si dovrà chiedere una consulenza specialistica e l’eventuale riabilitazione funzionale. La palestra è sempre più occasione di coltivare il proprio fisico attraverso lo sviluppo muscolare con riduzione del grasso. Se il fine è anche quello estetico occorre seguire un’alimentazione che prevede adeguata assunzione di carboidrati complessi (riso integrale, pasta integrale, avena, patate); proteine magre per la costruzione muscolare (pollo, tacchino, pesce, uova, e legumi) e grassi sani (olio extravergine d’oliva a crudo e frutta secca).

I carboidrati rappresentano la principale fonte energetica del pesista. La loro quantità varia in base alla durata e all’intensità dell’allenamento. Le proteine, invece, sono fondamentali per mantenere la tonicità dei muscoli: trasportano i grassi per aumentare le difese immunitarie attraverso la giusta quantità di amminoacidi. L’apporto standard di proteine è di 1,4 grammi per chilogrammo corporeo al giorno, salvo indicazioni diverse da valutare caso per caso. Evitare eccessi perché le proteine contengono molte calorie a differenza dei carboidrati. I grassi sono stati per anni suggeriti nelle diete per la palestra, oggi si indicano di 0,8g/kg per un apporto adeguato.

Quando mangiare: prima dell’allenamento un pasto completo 2-3 ore per avere energia stabile; dopo l’allenamento: entro le prime due ore, consumare carboidrati e proteine per favorire il recupero e ripristinare le riserve di glicogeno.