  1. Home
  2. Alimentazione
  3. Tempo di palestra: "Seguire le regole evita i traumi"

Tempo di palestra: "Seguire le regole evita i traumi"

È tempo, dopo le vacanze estive, di ripresa sia lavorativa che sportiva. Tutti possono fare attività sportiva. Se ben fatta...

di ROBERTO BALDI
13 settembre 2025
Per prevenire gli infortuni occorre mantenere una buona postura e tecnica, aumentare gradualmente i carichi e ascoltare il proprio corpo fermandosi in caso di dolore

Per prevenire gli infortuni occorre mantenere una buona postura e tecnica, aumentare gradualmente i carichi e ascoltare il proprio corpo fermandosi in caso di dolore

XWhatsAppPrint

È tempo, dopo le vacanze estive, di ripresa sia lavorativa che sportiva. Tutti possono fare attività sportiva. Se ben fatta anche l’anziano ne beneficia sul piano psicologico e fisico coltivando i rapporti con gli altri e migliorando quello con se stesso. Soprattutto quando si fa attraverso i pesi nel tentativo di costruire una buona muscolatura bisogna avere alcune regole.

Si deve seguire un criterio particolare di gradualità, e come insegnavano i latini ‘natura non facit saltus’ ovvero la natura non fa salti, che si assimila al nostro "presto e bene non stanno insieme". Gli infortuni nella pesistica attengono a questo primo approccio di faciloneria sportiva e possono includere lesioni acute e croniche che colpiscono le spalle, la parte bassa della schiena e le ginocchia, a causa anche di carichi eccessivi, sovrallenamento, posture scorrette, mancanza di riscaldamento e movimenti improvvisi.

Dai alcuni studi emerge come gli infortuni muscolari e tendinei sono dominanti: i primi sono il 20%, i secondi il 25%. Per prevenire questi infortuni occorre mantenere una buona postura e tecnica, aumentare gradualmente i carichi e ascoltare il proprio corpo, fermandosi in caso di dolore, eseguire una consulenza professionale a titolo preventivo o curativo. Alessio Nencetti, uno dei massimi esperti che gestisce diverse palestre in Toscana e uno dei primi a sperimentare attrezzature all’avanguardia, fornisce pareri rassicuranti in materia: "Gli esercizi con pesistica diventano pericolosi solo in caso di errori rivolti a ottenere risultati prematuri abusando della nostra predisposizione fisica. Con una buona preparazione culturale individuale o con l’aiuto di un’adeguata consulenza in casi particolari, si può arrivare a risultati di piena soddisfazione fisica e psicologica. La maggioranza dei partecipanti si presenta oggi con una precisa volontà di miglioramento fisico, abbinata anche all’aspetto giocoso di un lavoro fatto in comune nell’ambito di palestre appositamente organizzate. È loro interesse non incorrere in infortuni pregiudizievoli delle attività future sia sportive che lavorative".

Nel caso il dolore arrivasse si può intervenire con il riposo, ghiaccio, compressione, elevazione dell’arto e pomata antiflogistica. Se poi non passa si dovrà chiedere una consulenza specialistica e l’eventuale riabilitazione funzionale. La palestra è sempre più occasione di coltivare il proprio fisico attraverso lo sviluppo muscolare con riduzione del grasso. Se il fine è anche quello estetico occorre seguire un’alimentazione che prevede adeguata assunzione di carboidrati complessi (riso integrale, pasta integrale, avena, patate); proteine magre per la costruzione muscolare (pollo, tacchino, pesce, uova, e legumi) e grassi sani (olio extravergine d’oliva a crudo e frutta secca).

I carboidrati rappresentano la principale fonte energetica del pesista. La loro quantità varia in base alla durata e all’intensità dell’allenamento. Le proteine, invece, sono fondamentali per mantenere la tonicità dei muscoli: trasportano i grassi per aumentare le difese immunitarie attraverso la giusta quantità di amminoacidi. L’apporto standard di proteine è di 1,4 grammi per chilogrammo corporeo al giorno, salvo indicazioni diverse da valutare caso per caso. Evitare eccessi perché le proteine contengono molte calorie a differenza dei carboidrati. I grassi sono stati per anni suggeriti nelle diete per la palestra, oggi si indicano di 0,8g/kg per un apporto adeguato.

Quando mangiare: prima dell’allenamento un pasto completo 2-3 ore per avere energia stabile; dopo l’allenamento: entro le prime due ore, consumare carboidrati e proteine per favorire il recupero e ripristinare le riserve di glicogeno.

© Riproduzione riservata