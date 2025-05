Tè e cioccolato aiutano a prevenire l’ipertensione: lo studio sui ‘flavan-3-oli’

Alle cinque del pomeriggio niente di meglio di una bella tazza di tè e un quadratino di cioccolato fondente. Non è solo una gustosa pausa anti-stress, ma anche una piacevole abitudine che aiuta a prevenire l’ipertensione: lo garantisce uno studio condotto dall’Università di Surrey e pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. L’effetto benefico è garantito dai flavonoli, composti di origine vegetale che aiutano il benessere del cuore e della pressione arteriosa.

In certi casi un effetto simile ai farmaci

I ricercatori hanno esaminato i dati di ben 145 studi clinici, valutando l’impatto sulla salute cardiovascolare in relazione a un consumo regolare di alimenti contenenti una particolare classe di composti detti flavan-3-oli, chiamati anche flavanoli.

I risultati sono stati sorprendenti: l’assunzione abituale di flavan-3-oli tramite l’alimentazione può essere associata a una riduzione della pressione arteriosa, in particolare nei soggetti che già presentano valori elevati o borderline. In alcuni casi, l’effetto ipotensivo si è dimostrato addirittura paragonabile a quello di alcuni farmaci comunemente prescritti per l’ipertensione.

La buona notizia collegata alle proprietà dei flavan-3-oli sta poi nel fatto che sono presenti a dosi elevate in piacevoli alimenti come il tè, il cioccolato fondente e il cacao in polvere, oltre che in mele e uva.

Effetti positivi anche sull’endotelio

Inoltre, a giustificare il tè “al cioccolato” delle cinque ci sono benefici per il cuore che vanno oltre il già importante controllo della pressione. E’ stato infatti scoperto che i flavan-3-oli contribuiscono anche a migliorare la funzionalità dell’endotelio, ovvero il rivestimento interno dei vasi sanguigni, indipendentemente dalla variazione dei valori pressori. E una buona funzione endoteliale è fondamentale per conservare arterie elastiche e prevenire così infarto e ictus.

Integrare piccole quantità di alimenti come tè, cioccolato fondente (o cacao in polvere), mele e uva in una dieta equilibrata quotidiana può fornire una quantità sufficiente di flavan-3-oli e aiutare quindi in modo piacevole la salute dell’intero apparato cardiocircolatorio.

Perché è importante tenere la pressione sotto controllo

L’ipertensione è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e colpisce milioni di persone in tutto il mondo, spesso in modo silenzioso. Se non trattata, può portare a danni gravi e permanenti a cuore, cervello, reni e altri organi vitali.

Per questo motivo, ogni strategia che può contribuire anche solo in parte alla prevenzione o al controllo della pressione alta è degna di attenzione. Anche un break pomeridiano con i gustosi alimenti suggeriti dallo studio inglese.