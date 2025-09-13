Studio Enea il centro che riunisce psicologi, counselor e psicoterapeuti

Spazio Enea, fondato dalle psicoterapeute Paola Maraone e Annamaria Angeloro (indirizzo analitico transazionale, Scuola del Centro Berne) è un centro che riunisce psicologi, psicoterapeuti e counselor con percorsi di formazione ed esperienze diverse, per offrire a pazienti e clienti la possibilità di scegliere il professionista più adatto alle proprie necessità in un contesto che valorizza la varietà degli approcci.

Gli indirizzi prevalenti sono quello analitico transazionale e sistemico familiare. L’offerta si rivolge ad adulti e adolescenti, coppie, famiglie e gruppi, con consulenze e percorsi personalizzati. Tra le tematiche affrontate si sono quelle inerenti al supporto alla genitorialità, ansia, depressione, dipendenze, relazioni disfuzionali, disturbi alimentari e problematiche lavorative.

Il nome del centro si ispira a Enea, figura mitologica in viaggio con il padre Anchise e il figlio Ascanio, simboli rispettivamente delle radici e del futuro. Così, anche a Spazio Enea, il lavoro terapeutico parte dal passato per trasformarlo, aiutando le persone a dare una direzione diversa alla propria esistenza. Come Enea, anche noi possiamo scegliere nuove direzioni, modificare strategie e decisioni, riscrivere il nostro copione di vita.

Spazio Enea si trova in via Lario 30 a Milano (MM Zara) e inaugurerà ufficialmente ai primi di ottobre, con un evento aperto al pubblico: un’occasione per conoscere i professionisti, visitare lo spazio e vivere l’atmosfera che lo caratterizza. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito internet www.spazioenea.com oppure si possono chiedere inviando una email all’indirizzo [email protected]

M.S.