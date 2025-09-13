Sport dannosi agli occhi. Il calcio è al primo posto

La pratica sportiva è fondamentale per la salute fisica e mentale di ognuno, ma talvolta può rappresentare un rischio per gli occhi se non si adottano le giuste precauzioni. Secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una delle principali cliniche oftalmologiche in Europa, tre traumi oculari su dieci si verificano durante l’attività sportiva.

E considerando che il calcio è lo sport più diffuso è proprio sul campo che si registra il maggior numero di lesioni oculari. Spesso sono causate da impatti diretti con il pallone, da scontri tra i giocatori, da gomitate, dita negli occhi o colpi di testa mal calcolati. In molti casi, queste lesioni non vengono trattate tempestivamente e ciò ne peggiora l’evoluzione. La mancanza di protezione specifica per gli occhi nella maggior parte degli sport e la scarsa consapevolezza del rischio oculare che si corre, contribuiscono a sottovalutare o ignorare questi incidenti che invece possono verificarsi.

Gli esperti di Clinica Baviera consigliano di proteggersi nei contrasti aerei; mantenersi ben idratati; allenarsi correttamente prima e durante le partite; riposare bene prima di una partita e non ignorare mai i fastidi agli occhi dopo aver preso un colpo. Spesso, dopo un impatto minore, i giocatori minimizzano i fastidi agli occhi e continuano a giocare. Tuttavia, sintomi come visione offuscata, dolore, sensibilità alla luce o lacrimazione eccessiva possono essere segni di danni interni. È essenziale fermarsi e consultare un medico.